بیکاری ۱۰ هزار مازندرانی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری چهارشنبه شب در گردهمایی بزرگ در حسینیه قتلگاه بهشهر و بیان عملکرد یکساله خود اظهار داشت: تلاش برای افزایش راندمان تولید و افزایش اشتغال از مسائل مهمی است که باید رعایت شود.

وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وارد میدان شود و مسوولان از نظر امکانات، زمین و تسهیلات کمک کار خواهند بود و بانکها در ارائه تسهیلات به متقاضیان و پشتیبانی از سرمایه گذاران همراه و همگام بوده و برای افزایش اشتغال تلاش کنند.

نماینده شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر انتخاب شهردار بهشهر یادآور شد: برای انتخاب شهردار باید فردی انتخاب شود که حداقل شهردار یک شهر دو هزارنفره بوده باشد نه اینکه شخصی که تخصص ندارد، در این حوزه کار نکرده و حتی کارمند جایی نبوده است؛ شهردار شود.

شاعری اضافه کرد: می گویند تخریب نکنید من به فکر تخریب نیستم و به عنوان نماینده مردم فقط مطالبه گری دارم و نظارت می کنم و من نماینده مردم هستم، شما اعضای شورای شهر هم نماینده مردم هستید و توسط آنان انتخاب شدید و باید جوابگو باشید نه اینکه ۶ ماه بی شهردار باشیم.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: شهر و اداره امور باید به فرد متخصص و متعهد واگذار شود تا شهر رونق بگیرد و مشکلات برطرف شود و در این راستا باید تعیین تکلیف شود.

شاعری بیان داشت: همه ما باید خدمتگزار مردم باشیم و کسی که توان مدیریتی ندارد نباید مدیر شود و باید کارها براساس تعهد و تخصص و برای رضای خداوند باشد.

وی در ادامه گفت: در اداره امور مردم ملاحظه ای بالاتر از منافع ملی و مردم وجود ندارد و مدیری که خوب نیست برود، فرمانداری که ارزشهای نظام را قبول دارد بدون حاشیه و با رعایت همه مسائل و احترام جایگزین شود.

این مسئول همچنین گفت: تعیین تکلیف وضعیت شهردار بهشهر را از استاندار تقاضا دارم و شورای شهر هم اگر تصمیم اشتباه گرفتند و یا اینکه به نتیجه نرسیدند اصرار بر ادامه کار نباشد و تعیین تکلیف شود.

نماینده شرق مازندران در مجلس افزود: مدیران ناکارآمد در شهرستانها هم توسط استاندار تعیین تکلیف شوند.

شاعری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حمایت از تولید داخل یادآور شد: توجه بر صادرات مرکبات و میوه مازندران باید با جدیت دنبال شود و کیوی باید صادر شود و صادرات مرکبات باید به ۵۰۰ هزار تن برسد.

وی با اشاره به عملکرد انجام شده در بخش زیرساختی گفت: با تلاش های انجام شده در سال حاری به ۳۷ روستای هزارجریب شرق مازندران آبرسانی شد و ۵۰روستای دیگر تا پایان سال اجرایی می شود.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بخش گازرسانی هزارجریب شرق مازندران، بهره برداری از گازرسانی به ۱۷روستا انجام شد و تا پایان سال ۲۰ روستا از نعمت گاز بهره مند می شوند.

شاعری افزود: در بخش راهها توسعه فراوانی در بخش راه روستایی و شهر انجام شد و تلاش داریم راههای ارتباطی نکا، بهشهر و رستمکلا به بندرامیرآباد را برای توسعه حمل و نقل با فوریت در دستور ادامه بهسازی و آسفالت قرار گیرد.

وی گفت: در بخش فاضلاب بعنوان یکی از مشکلات مهم شرق مازندران ۲۵۰ میلیارد تومان برای فاضلاب در نظر گرفته شده است که در سال جاری ۵ میلیارد تومان تخصیص اولیه داشتیم.

شاعری افزود: بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی بهشهر هم از نیازهای مهم شرق مازندران است که تابستان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد و همه این عملکردها در گرو مدیریت جهادی و کار شبانه روزی عملیاتی شد.