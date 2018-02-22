۱۰ درصد برداشت آب در تهران از طریق چاه های غیرمجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بختیاری در مراسم کلنگ زنی خط انتقال آب سد «کلان» به پردیس که با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران و دیگر مسئولین در سالن اجتماعات شهرداری پردیس برگزار شد، طی سخنانی گفت: برای حل بحران آب اقدامات ما در ۳ بخش انجام می شود، یکی انسداد چاه های غیرمجاز، دوم نصب کنتور در چاه های مجاز و سوم اصلاح پروانه چاه ها است، حدود ۱۰ درصد از بیش از ۲ میلیارد متر مکعب آب تهران از چاه های غیرمجاز برداشت شده و مابقی برداشت ها از چاه های مجاز است.

وی افزود: مفهوم این امر آن است، که تنها با بستن چاه های غیر مجاز مساله بحران آب حل نمی شود، ما باید هم جلوی چاه های غیرمجاز را بگیریم و هم جلوی اضافه برداشت از چاه های مجاز را گرفته و به اصلاح آن ها بپردازیم.

بختیاری گفت: متاسفانه تمامی دشت های اطراف تهران، به ویژه دشت ورامین ممنوعه و بحرانی است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران ادامه داد: عزم جدی باید در وزارت نیرو وجود داشته باشد و به بحث رودخانه ها و پاکسازی و ساماندهی آنها توجه شود.

وی گفت: با توجه به رشد بسیار زیاد و سریع جمعیت در ۲ سال آینده در پردیس، باید مساله آب شرب این منطقه حل شود، که بر این اساس پروژه انتقال آب از کلان به پردیس پی ریزی شد، زیرا این منطقه ۱۸۵ هزار نفر جمعیت دارد و سالانه ۱۹ میلیون متر مکعب آب به این منطقه منتقل می شود.

بختیاری گفت: پردیس به دلیل مسکن مهر بسیار گسترده بارگذاری شده که پتانسیل این بارگذاری جمعیتی را ندارد، پردیس در واقع یک منطقه حفاظت شده است و پارک ملی در آن قرار دارد.

بر اساس این گزارش، طرح خط انتقال آب سد «کلان» به پردیس به‌منظور تأمین آب شرب شهر پردیس و به طول ۷۰۰۰ متر صورت می گیرد.

پردیس حداقل به ۵۰.۴۶ میلیون مترمکعب آب از طریق جریان انتقالی از سد لار در محل روستای کلان نیاز دارد.