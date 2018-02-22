آغاز گشت نظارتی بر بازار شب عید خراسان شمالی/ فعالیت۱۲۰ بازرس

نورالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و شروع سال جدید اجرای طرح نظارت بر بازار شب عید در خراسان شمالی آغاز شده است.

ابراهیمی افزود: طرح بازرسی با دو عنوان دفاع از حقوق مصرف کننده و ستاد تسهیلات خدمات سفر در سطح استان انجام می شود.

وی تصریح کرد: بازرسی و نظارت بر بازار شب عید به سه دهه تقسیم شده و در دهه سوم که از ۲۰ اسفند ماه آغاز می شود، شتاب بیشتری گرفته و بر تعداد اکیپ ها افزوده می شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی خراسان شمالی بابیان اینکه این دو طرح تا پایان ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت، گفت: ۱۲۰ بازرس در قالب ۷۰ بازرس ثابت و ۵۰ بازرس افتخاری بر بازار شب عید نظارت دارند.

ابراهیمی بیان کرد: طرح نظارت و بازرسی با همکاری جهاد کشاورزی، علوم پزشکی، تعاون، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های مرتبط انجام می شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ نفر طی روز در سطح شهرستان ها کار بازرسی و نظارت را انجام می دهند، تصریح کرد: برای اجرای این طرح از طرف اداره نظارت و بازرسی هفت تیم در قالب دو نفر و باقی نفرات از سوی سازمان های مرتبط انجام می شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی خراسان شمالی اظهار کرد: ماموران بازرسی و نظارت در دهه سوم اسفند ماه از ابتدای صبح تا آخرین ساعات از فعالیت بازار حضور خواهند داشت.

ابراهیمی مطرح کرد: کشیک‌های نوروزی و گشت‌های نظارت و بازرسی در ایام نوروز، همانند سایر روزها فعالیت دارند و با هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، سطح عرضه و غیره برخورد می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این مرحله کالاهایی ازجمله پوشاک، کیف و کفش، آجیل و شیرینی، مرغ و گوشت، میوه و همچنین خدماتی از قبیل حمل‌ونقل درون‌شهری، رستوران‌های بین‌راهی و درون‌شهری، هتل‌ها، مکان‌های اقامتی، قالی‌شویی، خشک‌شویی و آژانس‌های مسافرتی مورد نظارت و بازرسی بیشتری قرار می‌گیرند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی خراسان شمالی افزود: این نظارت و کنترل در تمام مراحل تأمین، توزیع، نحوه ارائه خدمات و کالا و قیمت آن‌ها، ایجاد زمینه مناسب برای تأمین نیازهای عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارش‌های مردمی انجام می‌شود.