خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: عضویت در تیم ملی یخ‌نوردی ایران به مدت هشت سال، عضویت در تیم ملی سنگ‌نوردی ایران به مدت سه سال، کسب مقام قهرمانی استانی پنج دوره رشته سنگ‌نوردی، کسب مقام قهرمانی و نایب‌قهرمانی در مسابقات کشوری در سنگ‌نوردی پاراکلایمبینگ، کسب نایب‌قهرمانی تیمی مسابقات جهانی رشته یخ‌نوردی سال ۲۰۱۳ روسیه، کسب مقام نایب‌قهرمانی تیمی مسابقات آسیایی رشته یخ‌نوردی سال ۲۰۱۶ کره جنوبی، کسب مقام پنجمی مسابقات قهرمانی جهان رشته سنگ‌نوردی سال ۲۰۱۶ فرانسه، کسب مقام ششمی جهان در مسابقات مسترکاپ رشته سنگ‌نوردی سال ۲۰۱۷ اطریش، کسب مقام پنجمی در مسابقات جهانی سنگ‌نوردی سال ۲۰۱۷ فرانسه و کسب مقام قهرمانی تیمی در مسابقات آسیایی رشته یخ‌نوردی سال ۲۰۱۸ کره جنوبی از افتخارات قهرمان ورزشی است که داستان مهیج زندگی ورزشی‌اش را بازگو می‌کند.

مهدی پهناور در گروه آدم‌های آرام و اهل عملی قرار می‌گیرد که می‌تواند از هر دیوار سنگی و یخی مقابل دیدگانش صعود کرده و به بالاترین ارتفاع موفقیت برسد. هر چند بی‌مهری دیده و هر چند سنگ‌اندازی را لمس کرده اما امروز از ورزشکاران خوش‌نام ورزش اردبیل محسوب می‌شود.

اولین صعود حرفه‌ای به کوه سبلان در ۱۶ سالگی

پهناور به یاد دارد که فعالیت‌های ورزشی از یک صعود به کوه سبلان آغاز شد و چه الهام بخش بوده این کوه برای ورزشکاران این مرزوبوم و چه عامل ترغیبی که ورزشی‌های بسیاری را در دامن خود پرورده است.

می‌گوید: سال ۱۳۷۶ زمانی که ۱۶ سال بیشتر نداشتم به کوه سبلان صعود کردم و مقدمه‌ای شد تا در کلاس‌های آموزشی سنگ‌نوردی شرکت کنم و بعد در مسابقات نیز حاضر شوم. بطوریکه توانستم پنج دوره قهرمان سنگ‌نوردی استان شوم اما به دلیل ضعف مربی‌گری در آن بازه زمانی ورزشکاران اردبیلی نتوانستند جوایز کشوری کسب کنند.

وی به یاد دارد که از سویی وضعیت انتخاب‌های گزینشی در مسابقات ورزشی حاکم بود و هر مربی تلاش می‌کرد هم استانی‌های خود وی در مسابقات حائز مقام شوند.

در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ قهرمان ما وارد اردوهای هیمالیانوردی شده و سال ۸۸ نیز یخ‌نوردی حرفه‌ای را آغاز می‌کند.

هدفم این بود اردبیل را به قطب یخ‌نوردی کشور تبدیل کنم

طبیعت استان اردبیل ذخایر قابل‌توجهی برای ورزش یخ‌نوردی در دامن خود دارد. ارتفاعات بالای سه هزار متر به ویژه کوه سبلان فرصت یخ‌نوردی و سنگ‌نوردی را فراهم ساخته و علاقه‌مندان متعددی را از استان‌های مختلف به سوی خود جذب می‌کند.

یخچال شمالی کوه سبلان سالانه ورزشکاران یخ‌نورد بسیاری را برای تمرین به خود جذب می‌کند پهناور یکی از اهداف ورزشی خود را تبدیل اردبیل به قطب یخ‌نوردی عنوان کرد و افزود: با این وجود هیچ حمایتی ندیدم.

وی افزود: یخچال شمالی کوه سبلان سالانه ورزشکاران یخ‌نورد بسیاری را برای تمرین به خود جذب می‌کند اما تقویت ورزش یخ‌نوردی اردبیل چندان مورد توجه نیست.

وی تأکید کرد: این بی‌توجهی در حالی است که در شهر روسیه به دلیل اقلیم سردسیر که مشابه آن در همین سرعین ما دیده می‌شود دیوارهای دائمی یخ‌نوردی احداث شده و به همین دلیل روسیه از سرآمدان این رشته ورزشی است.

سال ۸۸ مهدی پهناور در ۲۸ سالگی به تیم ملی وارد شده و در ادامه از سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در مسابقات آسیایی کره جنوبی حائز مقام‌های ممتاز ورزشی می‌شود.

با هزینه خودمان به مسابقات می‌رویم

زمانی که این ورزشکار از آخرین مسابقات آسیایی خود از کره جنوبی و با یک مدال طلا بازمی‌گشته به مسئولان استانی بازگشت خود را اعلام می‌کند اما به یاد دارد که پاسخ مسئولان این بوده که باید نامه‌ای برای استقبال از وی نوشته شود و این نامه تا نوشته شود پهناور به شهر خود بازگشته و روی استقبال ندیده است.

وی افزود: بنده با هزینه شخصی خودم در مسابقات حاضر می‌شوم و نه فدراسیون تأمین مالی دارد و نه مسئولان استانی؛ عشق و علاقه زیادی دارم و به همین دلیل هر چند هدیه‌ها هزینه حضور را پوشش نمی‌دهند اما به مسابقات می‌روم.

به گفته پهناور در برخی مواقع فدراسیون فقط برای مسابقات قهرمانی جهانی و آسیایی هزینه پرداخت می‌کند.

یخ‌نورد اردبیلی با وجود اینکه در مسابقات متعدد دیوارهای یخی و سنگی بسیاری را گام به گام طی کرده اما بی‌مهری‌های متعددی نیز دیده و تا جایی که سکونت در شهر دیگر را برگزیده است.

در مقابل ایجاد باشگاه سنگ‌نوردی سنگ‌اندازی شد

وی در سال ۸۶ تلاش می‌کند اولین باشگاه حرفه‌ای سنگ‌نوردی را در اردبیل دایر کند، مجوز طبیعت‌گردی کوهستان را اخذ می‌کند و آموزشگاه کوهنوردی نیز ایجاد می‌کند اما به واسطه ضعف حمایت‌ها و سنگ‌اندازی‌های مکرر مجبور به تعطیلی تمامی این فعالیت‌ها می‌شود.

پهناور تصریح کرد: به هیئت کوهنوردی و ورزش و جوانان استان پیشنهاد کردم سوله‌ای تأمین کنند و بنده تمامی دیوارهای سنگی آن را مطابق با استانداردهای جهانی فراهم کنم تا مسابقات جهانی و آسیایی در اردبیل برگزار شود اما توجهی نکردند.

این بی‌توجهی در وضعیتی است که پهناور یک دوره میزبانی مسابقات قهرمان کشوری یخ‌نوردی را در سال ۹۲ نصیب اردبیل ساخته و هنوز که هنوز است از کیفیت آن یاد می‌شود.

وی افزود: اخیراً یکی از ورزشکاران نوجوان نیز در رشته سنگ‌نوردی مسابقات کشوری مقام آورده و برای اعزام به سنگاپور از مسئولان ورزشی استان تنها یک نامه درخواست کند که به دلیل عدم تأمین مجبور شد از استان زنجان اعزام شود.

بسیاری از استان‌ها به مراتب بیشتر از خود استان اردبیل از ورزشکاران اردبیلی استقبال می‌کنند تا بیلان کاری خود را بالا ببرند پهناور معتقد است بسیاری از استان‌ها به مراتب بیشتر از خود استان اردبیل از ورزشکاران اردبیلی استقبال می‌کنند تا بیلان کاری خود را بالا ببرند.

در وضعیت فعلی پهناور ساکن تهران شده و کاپیتان تیم ملی یخ‌نوردی ایران از سال ۲۰۱۵، مربی تیم ملی یخ‌نوردی ایران از سال ۲۰۱۵، مربی و سرپرست تیم ملی جوانان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان رشته یخ‌نوردی سال ۲۰۱۸ لیخنشتاین و سرمربی تیم ملی یخ‌نوردی کشور آذربایجان در سال ۲۰۱۳ را در کارنامه مربی‌گری خود دارد.

بعدازاینکه آلمانی‌ها استعداد و توانمندی این ورزشکار را مشاهده می‌کنند به تیم ملی دعوت می‌شود و امروز سرمربی تیم ملی یخ‌نوردی کشور آلمان است.

معتقد است در کشورهای اروپایی مدرک‌گرایی بی‌معنی است و به پشتکار و تجربه کاری هر فردی توجه می‌شود تا مسئولیتی به وی واگذار کنند.

اردبیل می‌تواند میزبان مسابقات یخ‌نوردی ۲۰۱۹ باشد

با وجود تمامی بی‌مهری‌ها یخ‌نورد داستان ما مبارزه، استقامت و تلاش و تکاپو را اصل اخلاقی خود قرار داده و همچنان برای توسعه استان اردبیل خوش‌بین و امیدوار است.

وی افزود: با تأکید و درخواست دو ساله بنده از فدراسیون میزبانی مسابقات یخ‌نوردی در سال ۲۰۱۹ به احتمال زیاد به ایران واگذار می‌شود و به سادگی سرعین می‌تواند میزبان این رقابت‌ها باشد.

تلاش مکرر این قهرمان ورزشی برای معرفی قابلیت‌های ورزش‌های زمستانی اردبیل در حالی مورد بی‌توجهی است که امروز مسئولان استانی موضوع توسعه گردشگری زمستانی اردبیل به ویژه با رویکرد ورزش را مورد تأکید قرار داده‌اند.

پهناور علاوه بر استمداد از مسئولان برای اخذ میزبانی این مسابقات امیدوار است در ۲۰۲۲ ورزشکاران اردبیلی سهم مطلوبی از المپیک که برای اولین بار یخ‌نوردی را در خود جای داده داشته باشند.

باید منتظر ماند و دید که مواجه مسئولان با ایده‌های خلاق ورزشکاری که بدون کمترین حمایت مادی و معنوی افتخارآفرین این استان در مسابقات جهانی شده چه خواهد بود. مرز باریکی از شعار و عمل مسئولان برنامه‌ریز به سادگی در حمایت از نخبه‌ها عیان می‌شود.