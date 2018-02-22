۲ دختر هندبالیست قمی مدال طلای غرب آسیا را کسب کردند

حسین محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت های هندبال غرب آسیا روز چهارشنبه در اردن به پایان رسید و تیم شهید چمران لارستان که به نمایندگی از ایران در این رقابت‌ها شرکت کرده بود توانست با ۵ بازی و ۵ پیروزی قهرمانی این مسابقات را به دست بیاورد.

وی افزود: ۲ بازیکن هندبال استان قم شامل الناز قاسمی و فاطمه خلیلی که عضو تیم ملی هندبال نیز هستند در این رقابت ها به عنوان بازیکن کمکی در اختیار تیم شهید چمران لارستان قرار گرفتند و در ترکیب تیم منتخب ایران در اردن به میدان رفتند.

رئیس هیئت هندبال استان قم گفت: این ۲ بازیکن، در عضویت تیم هندبال نفت و گاز گچساران بودند که به صورت موقت در اختیار نماینده کشورمان قرار گرفتند و هر ۲ بازیکن از ارکان این موفقیت برای هندبال کشورمان بودند و توانستند مدال طلای غرب آسیا را کسب کنند.

محمدخانی بیان داشت: مسابقات هندبال غرب آسیا مسابقاتی بین کشورهای خاور میانه است که از نظر سطح هندبال ، با تیم های شرق آسیا فاصله کیفی دارند و از این طریق ، حس رقابت و انگیزه تلاش بین این کشورها افزایش پیدا می کند اما سطح هندبال زنان ایران بالاتر از سایر کشورهای غرب آسیا است.

وی عنوان کرد: الناز قاسمی و فاطمه خلیلی بازیکنان قمی تیم ملی امسال علاوه بر مسابقات غرب آسیا در اردن، فروردین‌ماه در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی به میدان رفتند و ۲ دوره مسابقه بین المللی را تجربه کردند.

رئیس هیئت هندبال استان قم تصریح کرد: این ۲ بازیکن، محصول باشگاه هدف پویان قم هستند که پیش از این در لیگ برتر هندبال زنان کشور حضور داشت و در سال ۹۶ در لیگ دسته اول بار دیگر قهرمان شد و در صورتی که مشکلات مالی مانع نشود در سال ۹۷ در لیگ برتر حضور خواهد یافت.