به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد اظهار داشت: در دو سال گذشته اقدامات و فعالیت‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اغلب در راستای پیشگیری با استفاده از روش‌های مختلف آموزشی و جامعه‌های هدف متنوع نظیر کارگران، دانش آموزان و خانواده‌های آنان و ...بوده است.

فرماندار یزد با بیان اینکه برای رفع مسائل و مشکلات در حوزه‌های مختلف به‌ویژه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به دنبال برقراری ارتباط متقابل میان تجارب و فعالیت‌های گذشته توسط دستگاه‌های اجرایی و نتایج اقدامات علمی و کارشناسی شده هستیم گفت: تصمیمات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید براساس پژوهش های علمی و استفاده از نظرات متخصصان در این زمینه باشد.

وی با تأکید به اینکه بعد از گذشته سی‌ونه سال از انقلاب اسلامی دیگر فرصت و بودجه لازم به‌منظور اجرای طرح‌ها بر پایه آزمون و خطا وجود ندارد تصریح کرد: باید در این مدت نقاط قوت و ضعف اقدامات و رویکردها شناسایی شود و از این به بعد با توجه به همین نتایج و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود با برنامه‌ریزی مناسب به سمت نقطه مطلوب و متعالی حرکت نماییم.

سالاری خواستار برگزاری جدی‌تر آموزش مهارت‌های زندگی در سطوح مختلف جامعه شد و خاطرنشان کرد: در سند پیشگیری از اعتیاد که در جلسات شورای شهرستان در سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت بر اهمیت این موضوع تأکید شده چراکه اعتقادداریم این آموزش‌ها به‌عنوان یک ضرورت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مفید بوده و می‌تواند تأثیرگذاری خوبی را در افراد جامعه داشته باشد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد همچنین مشارکت مردم و استفاده از تجارب و نظرات سازمان‌های مردم‌نهاد برای پیشگیری از اعتیاد مهم و ضروری دانست و ابراز داشت: امروزه سمن‌ها به‌عنوان تشکل‌هایی که بدون هیچ چشم‌داشتی در راستای خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند یاری‌دهنده دولت‌ها و جزء جدایی‌ناپذیر جامعه محسوب می‌شوند.

وی اضافه کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با درک بهتر از شرایط موجود و احصاء نظرات و پیشنهادها مردم طرح‌های ماندگار و مؤثری را در جامعه اجرایی سازند.

فرماندار یزد در پایان‌بر ضرورت تدوین برنامه‌های اجرایی در سال ۹۷ تأکید کرد و افزود: انتظار داریم دستگاه‌های عضو این ستاد بر مبنای نقشه راه پیشگیری از اعتیاد شهرستان و استفاده از خردجمعی برنامه‌ای مدون و عملیاتی را براساس شرح وظایف خود برای سال آینده تدوین نمایند.

لازم بذکر در این جلسه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد و مباحث مرتبط با آن توسط دکتر فرحزادی مدیر مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ارائه شد.