اختصاص اعتبارتامین آب شرب روستای بایزیدآباد دیواندره در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری دیواندره، پایان بخش بازدید دوره ای فرماندار شهرستان دیواندره از روستاهای بخش کرفتو در روستای بایزیدآباد انجام شد.

جعفر توان در جمع مردم روستای بایزیدآباد گفت: ما مسئولان خدمتگزار مردم هستیم و به فرموده رهبر کبیر انقلاب اسلامی مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند.

وی عنوان کرد: زمانی می توانیم در کارها موفق باشیم که مسئولان، دهیار، شورای اسلامی و مردم به عنوان ید واحد برای توسعه و عمران روستا تلاش کنند.

وی از مردم برای مشارکت در احداث مدرسه روستا تشکر کرد و اظهارداشت: برای احداث و آماده سازی زمین فوتبال روستا کمک و همکاری خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان دیواندره ادامه داد: اعتبار لازم برای حفر چاه در راستای تامین آب شرب روستا در سال آینده تخصیص داده می شود ودفع بهداشتی فاضلاب روستا با مشارکت و همکاری مردم اجرایی خواهد شد.

توان با اشاره به اینکه برای مطالعات طرح هادی روستا اعتبار لازم تخصیص داده می شود، گفت:از مردم روستا می خواهیم از تسهیلات اشتغال فراگیر روستایی که دولت برای بالا بردن سطح اقتصاد روستاییان فراهم کرده است، استفاده کنند.