امنیت مردم برای پلیس بسیارمهم است/تاکیدبربرخورد قاطع بااغتشاشگران

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم جمعی از فرماندهان ناجا به همراه خانواده‌هایشان و جمعی از مردم حضور داشتند و مراسم با قرائت قرآن آغاز شد.

همچنین در این مراسم استوار دوم شهید محمدعلی بایرامی، استوار دوم شهید رضا امامی و سرباز وظیفه شهید رضا مرادی که در درگیری با اشرار خیابان پاسداران تهران به شهادت رسیده بودند، تشییع می‌شوند.

شهدای نیروی انتظامی تقدیم امنیت کشور شدند

سردار حمید هداوند جانشین رئیس پلیس تهران در حاشیه مراسم تشییع شهدا و در جمع خبرنگاران گفت: این سه شهید تقدیم امنیت کشور شدند.

وی ادامه داد: متأسفانه دراویش داعشی با نیات و تفکرات خاص می‌پنداشتند که می‌توانند مقابل نیروی انتظامی ایستادگی کنند؛ آنها بارها موجب اخلال در نظم عمومی جامعه شدند و این‌بار پا را فراتر گذاشتند و سه تن از مأموران نیروی انتظامی و دو جوان بسیجی را به شهادت رساندند.

جانشین رئیس پلیس تهران افزود: برخورد ما با آنها قاطعانه بوده، ۳۰۰ نفر از آنها را که موجب اخلال در نظم عمومی شدند دستگیر کردیم و به کسی اجازه نمی‌دهیم نظم کشور را بر هم بزند.

هداوند در پایان خاطرنشان کرد: راه شهادت باز است و این شهدا تقدیم امنیت کشور شده‌اند.

با اغتشاشگران برخوردی قاطع، جدی و سریع خواهیم داشت

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران در جمع خبرنگاران گفت: دستگاه قضا قطعا با کسانی که اغتشاش می‌کنند، امنیت مردم و جامعه را به خطر می‌اندازند و چنین حوادثی را ایجاد می‌کنند، با سرعت و شدت برخورد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در دادگستری ابلاغ شده است با تمام کسانی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شده‌اند و نقش محرک و موثر داشته‌اند، با قاطعیت و جدیت تمام برخورد شود.

اسماعیلی افزود: خانواده شهدا مطمئن باشند ما با کسانی که در بروز این فاجعه و شهادت نیروهای خدوم نقش داشته‌اند، بدون کوچکترین اغماض و با جدیت تمام برخورد خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: آنهایی نیز که جرمی مرتکب نشده‌اند یا جرمشان اندک بود، تلاش می‌کنیم زودتر آزاد شوند.

افتخار می‌کنم پسرم در دهه فاطمیه به شهادت رسید

مادر شهید بایرامی از شهدای نظم و امنیت در جمع خبرنگاران گفت: افتخار می‌کنم پسرم در ماه رجب متولد شد و در دهه فاطمیه به شهادت رسیده است.

وی اضافه کرد: پسر من شهید شده است و این بزرگترین افتخار برای ماست و قطعاً بهترین خواسته خدا برای پسر من همین بود.

این مادر شهید با بیان اینکه می‌خواهم اغتشاشاگران هر چه زودتر به سزای اعمالشان برسند، گفت: خدا پاداش تلاش‌های پسرم را داد، پسرم چشم و دل پاک بود و شهادت قطعاً خواسته خدا برای محمدم محسوب می‌شود.

در مراسم تشییع پیکر سه شهید نیروی انتظامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمدحسین مقیمی استاندار تهران، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، سردار ساجدی‌نیا، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران و جمعی از فرماندهان و خانواده شهدا و مردم داغدار حضور دارند.

امنیت، جان و مال مردم برای پلیس بسیار مهم است

رئیس پلیس پایتخت در جمع خبرنگاران گفت: این شهدا جان و جوانی خود را برای آرامش مردم گذاشته اند.

سردار رحیمی گفت: می توانستیم اقدامات بسیاری انجام دهیم، اما امنیت، جان و مال مردم برای ما بسیار مهم است.

وی ادامه داد: جداسازی بین مردم و اوباشگران کار سختی است در عملیات شهری تلاش می کنیم که به مردم صدمه ای وارد نشود.

فرمانده نیروی انتظامی: با هر تفکر و فرقه ای که امنیت را به خطر بیندازد برخورد می کنیم

سردار اشتری با بیان اینکه با هر فرقه و تفکری که امنیت را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد می کنیم، گفت: این اغتشاشگران داعشی در کمترین زمان ممکن محاکمه و به سزای عملشان می رسند.

وی گفت: به خانواده شهدا و عزیزانی که در این حادثه داغدار شده اند، تسلیت می گویم.

وی افزود: عزیزانی که امروز توسط مردم شهیدپرور تهران تشییع می شوند، برای آرامش، امنیت و نظم کشور به شهادت رسیده اند.

اشتری گفت: کسانی که در این حادثه به شهادت رسیدند در واقع گواهی بر این موضوع بودند که نمی گذاریم آنهایی که دنبال ناامن کردن جامعه هستند به حیات خود ادامه دهند.

فرمانده ناجا تاکید کرد: نیروی انتظامی با همه اغتشاشگران، همه فرقه ها و تفکراتی که بخواهند امنیت کشور را به مخاطره بیندازند با قاطعیت تمام برخورد می کند و مماشات نمی کند.

وی با بیان اینکه پلیس در عرض ۱۷ دقیقه همه اراذل را جمع کرد، گفت: البته ما می توانستیم در کمتر از این زمان اغتشاشگران را دستگیر کنیم اما تراکم مردم در منطقه می توانست مشکلاتی را ایجاد کند.

سردار اشتری تاکید کرد: نیروی انتظامی همیشه در کنار مردم حضور دارد و به صورت شبانه روزی برای برقراری نظم و امنیت مشغول خدمت رسانی است.

وی گفت: ما از مرزها گرفته تا جاده ها و شهرها و خیابان ها، در کنار مردم هستیم و بیشترین تماس را با مردم داریم و امنیت امروز مرهون انجام وظیفه ماموران نیروی انتظامی و خون شهداست.

سردار اشتری در پایان گفت: ان شاء الله در کمترین زمان ممکن این اغتشاشگران داعشی و مخلان امنیت در محکمه عدل محاکمه خواهند شد و به سزای عملشان می رسند.

وزیر کشور:تلاش افراطیون برای کشته سازی/ حرکت اغتشاشگران، داعش گونه بود

عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیز در این مراسم اظهار کرد: اقداماتی که در چند ماه اتفاق افتاده است، همگی ناشی از کینه آمریکا، اسرائیل و طرفداران آنها در منطقه، از شکستی است که از نیروهای ما در عراق و سوریه خورده‌ و کینه آن را به دل گرفته‌اند.

وی با اشاره به حادثه اخیر در خیابان پاسداران افزود: تلاش دشمنان ما این است که با نفوذ میان اقلیت‌ها و گسترش یک مشکل کوچک، برای نظام حواشی ایجاد کنند.

وزیر کشور با تقدیر از نیروی انتظامی گفت: مأموران نیروی انتظامی در کمتر از ۱۰ دقیقه سرکردگان آشوب‌ها را شناسایی و همگی آنها را دستگیر کردند.

وزیر کشور ادامه داد: دشمنان ما ۶ سال تمام در کشورهای لبنان، سوریه، عراق و یمن جنگیدند اما آمریکا و همپیمانانش نتوانستند به واسطه حضور، مشورت و کمک ایران به کشورهای مظلوم به اهداف خود برسند.

وی با بیان اینکه همین موضوع باعث شد آنها به دنبال انتقام جویی از ایران باشند، گفت: دهه هاست دشمنان ایران با سرمایه گذاری های متعدد به دنبال توطئه علیه ما هستند و شیوه های مختلفی را در پیش گرفته اند اما این توطئه ها هرگز به نتیجه نرسیده و تمام آنها از بین رفته است.

رحمانی فضلی با تاکید بر این مطلب که ما با اعتقادات دینی توانستیم تمام توطئه ها را از بین ببریم، گفت: مجموعه فشارهایی که در حوزه های مختلف بر ما رفته همه ناشی از کینه توزی آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها در منطقه است.

وی تصریح کرد: دشمنان ما تلاش کردند با ورود در حوزه های اقتصادی و امنیتی به ایران ضربه بزنند اما ما اجازه موفقیت به آنها نمی دهیم. افتخار ما در منطقه و جهان این است که نه در کشور، بلکه در سطح منطقه خود را مسئول حفظ امنیت می دانیم و امنیت را در بالاترین شکل ایجاد کرده ایم.

وزیر کشور با بیان این موضوع که دشمنان ما با تبلیغات رسانه ای به دنبال آن هستند تا ایران را در شرایط بی ثباتی نشان دهند، گفت: آنها تلاش می کنند با یک تجمع کوچک یا اعتراض واهی، جرقه ای را برای ایجاد تنش اجتماعی ایجاد کنند و ایران را بی ثبات نشان دهند اما هیچ گاه در این زمینه موفق نبوده اند.

وی با بیان این مطلب که نیروی انتظامی مظهر اقتدار است، افزود: ما این اقتدار را مدیون نیروهایی هستیم که از نقاط دور مرزی در دریا و خشکی تا تمامی شهرها و روستاها وظیفه حفظ امنیت را برعهده دارند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تمام کسانی که لباس مقدس پلیس را بر تن دارند منتظر شهادت هستند، نیروی انتظامی در همه حوزه ها درایت و هوشمندی خود را به اثبات رسانده و وظیفه خود را در حفظ اسلام و امنیت کشور به خوبی نشان داده است.

وزیر کشور با بیان اینکه یک انسان بی عقل و خشونت طلب، اتوبوسی را به سمت انسان های بیگناه به حرکت در می آورد، گفت: نمونه این حرکت را پیش از این از سوی داعش دیده بودیم، انسان های بی خردی که جان انسان های بیگناه را به خطر می اندازند.

وی با انتقاد از اغتشاشات صورت گرفته در خیابان پاسداران تصریح کرد: اغتشاشگران ظاهرا از آزادی و عرفان صحبت می کنند اما مگر آزادی با دشنه و خنجر محقق می شود.

رحمانی فضلی افزود: افراطیون در اغتشاشات اخیر تمام تلاششان را کردند که کشته سازی کنند و با نشان دادن کشته ها، افکار عمومی را تحریک سازند اما با هوشیاری پلیس این اتفاق صورت نگرفت.

وی گفت: ما از همه برنامه های دشمنان آگاه هستیم و اجازه به خطر انداختن امنیت و نظم عمومی را به هیچکس نمی دهیم.

وزیر کشور با اشاره به هدف اغتشاشگران گفت: اغتشاشگران تلاش کردند بی نظمی را از نقطه ای کوچک شروع کنند و دامنه آن را گسترده سازند و اقلیت مردم را به خود جلب کنند اما این کار با درایت پلیس ناکام ماند.

وی در پایان گفت: با درایت پلیس و کارهای اطلاعاتی صورت گرفته، تمام سرشاخه های این فرقه شناسایی شدند و پلیس در مدت ۱۰ دقیقه به این غائله خاتمه داد.

تدفین شهید بایرامی در قطعه ۵۰گلزار شهدا

گفتنی است مراسم تدفین شهید مدافع امنیت نیروی انتظامی(محمد علی بایرامی) در قطعه ۵۰ گلزار شهدا با حضور دکتر سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) برگزار شد.