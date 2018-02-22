بزرگداشت «علامه خفری»، پاسداشت علم است/توزیع ونشر کتاب«اربعینیات»

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یوسفی نژاد چهارشنبه شب در جلسه هماهنگی برگزاری همایش ملی «علامه خفری» که در خفر جهرم برگزار شد، با اشاره به اینکه پیش از این جلسه ای در این خصوص با امام جمعه خفر داشته، گفت: برگزاری این همایش برای کل استان حائز اهمیت است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بزرگداشت «علامه خفری»، این فیلسوف و منجم بزرگ را بزرگداشت علم دانست و اعلام کرد: بابت برگزاری این همایش ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قول واریز مبلغی را کرده است که این مهم در حال پیگیری است.

یوسفی نژاد از چاپ ویژه نامه «علامه خفری» توسط برخی رسانه های استان، برای این بزرگداشت خبر داد و در خصوص برگزاری نشست خبری هم گفت: نشست خبری همایش ملی «علامه خفری» اوایل هفته آینده در شیراز برگزار می شود و از ظرفیت حداکثری رسانه استفاده خواهد شد.

وی با اعلام اینکه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بودجه برای این منظور در نظر گرفته شده است، ادامه داد: ایجاد دکور برنامه را اداره ارشاد تقبل کرده است که در این خصوص با امام جمعه شهرستان هماهنگی می شود.

حضور احتمالی دکتر خاموشی در همایش «علامه خفری»

سپس، حجت الاسلام محمدصادق مهرابی، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی فارس، گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا حضور دکتر حجت الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور را در این جلسه شاهد باشیم.

وی از برگزاری جلسه مسئولین سازمان تبلیغات شهرستان های فارس در جهرم خبر داد و گفت: این افراد یک روز قبل از همایش در جهرم در جلسه مسئولین سازمان تبلیغات شهرستان های فارس شرکت می کنند و روز بعد در مراسم حاضر می شوند.

وی گفت: سامانه پیامکی این سازمان برای بسیج کردن مجموعه های فرهنگی و هیئت های مذهبی منطقه برای حضور در همایش آماده است.

بر اساس این گزارش در ادامه، حجت الاسلام حمید روحانی، امام جمعه خفر جهرم بر لزوم ضبط با کیفیت این همایش برای پخش در شبکه های ملی تاکید کرد و گفت: کتاب شاخص علامه خفری با عنوان «اربعینیات» شامل ۱۲۰ روایت از اهل شیعه و سنت در شان اهل بیت(ع) است، بین حاضرین در همایش توزیع می شود.

تاکید بر بر لزوم برگزاری وزین همایش ملی «علامه خفری»

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس هم در ادامه این نشست بر لزوم برگزاری وزین همایش ملی «علامه خفری» تاکید کرد و گفت: علامه خفری و بزرگان دیگر خفر، شناسنامه این شهر هستند.

هادی پژوهش جهرمی با اشاره به اینکه امید است شناخت و معرفت کافی نسبت به معصومین (ع) و حضرت زهرا (س) داشته باشیم، گفت: از خداوند می خواهم توفیق دهد خطبه فدکیه را مورد توجه قرار دهیم و به معارفی نظیر ولایت مداری که در آن وجود دارد، آشنا شویم.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط امروز اجتماعی و سیاسی جامعه نیاز است اگر بخواهیم به مسیر صحیح داشته باشیم باید به ائمه اطهار(ع) رجوع کنیم، بیان کرد: باید شناخت واقعی و حقیقی از ائمه(ع) داشته باشیم چرا که این شناخت حیات جاودانه را ایجاد می کند و از خداوند بخواهیم این توفیق را به ما بدهد.

پژوهش جهرمی پیرامون این همایش هم گفت: امروز جامعه ما نیاز دارد تا این بزرگان را بشناسد و وظیفه همه ماست که این بزرگان را به جامعه و به ویژه نسل جوان بشناسانیم، علامه خفری کسی بوده آثار متعددی در حوزه فلسفه، کلام و نجوم از خود به جای گذاشته است و زیبنده نیست که کسی این علامه را نشناسد.

خفر با داشتن چنین علامه ای نیازی به معرفی ندارد

وی با تاکید بر اینکه خفر با داشتن چنین علامه ای نیازی به معرفی ندارد، علامه خفری و بزرگان دیگر خفر شناسنامه این شهر هستند، افزود: همه باید برای برگزاری این همایش حضور پیدا و کمک کنند، درست است که شرایط اقتصادی خوب نیست اما هر کسی به اندازه توان باید کمک کند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری فارس، علامه خفری را مظلوم عنوان کرد که حتی در زادگاهش در خفر شناخته شده نیست.

وی، اضافه کرد: این همایش باید سنگین و وزین در خور شان این علامه برگزار شود و علامه خفری را حداقل به مردم این منطقه شناساند، زیرا این همایش راهی برای ادای دین به علامه خفری است.

پژوهش جهرمی با اشاره به اینکه با توجه وجود شبکه های مجازی، مرجعیت در حوزه فرهنگ برای جوانان تغییر کرده و از این رو باید یک ویژه نامه غیر روزنامه ای برای معرفی این علامه به دست جوانان برسد، اظهار داشت: معرفی علامه خفری به عنوان یک فیلسوف به نسل جوان باعث می شود تا در جوانان امروز ایجاد افتخار و تقویت اعتماد به نفس شکل بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس همچنین بر لزوم هماهنگی در شهرستان تاکید کرد و افزود: تا حتی یک اتفاق کوچک باعث نشود تا تمام زحمات از بین برود زیرا در این اوقات برخی نکات ظریف و ریز که اصل نیست جای اصل می گیرد و از این رو هیچ مسئله ای نباید مغفول بماند و باید خاطره خوبی برای حاضرین ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه برد تبلیغات و خبر از خود موضوع مهمتر است، افزود: اینکه صرفا به یک خبر اکتفا شود خوب نیست، حتما باید در این هفته یک نشست خبری برای معرفی این همایش به مردم با حضور رسانه های جمعی برگزار و ویژه نامه ای در این خصوص توسط یکی از روزنامه ها منتشر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «علامه خفری»، نهم و دهم اسفندماه جاری با حضور مسئولین کشوری، استانی و شهرستانی در جهرم و خفر برگزار می شود.