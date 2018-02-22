به گزارش خبرنگار مهر، شهردار منطقه دو کرمان چهارشنبه شب در حاشیه مراسم بهره برداری از بوستان گلستان، گفت: در راستای افزایش بوستان‌های منطقه و استفاده بیشتر و بهتر شهروندان از فضاهای تفریحی، فضای سبز موجود در انتهای شهرک باهنر، به بوستان تبدیل و به بهره‌برداری رسید.

رامین امیرمداح با تاکید بر حفظ تمامی درختان موجود در بوستان گلستان و اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای در آن، تصریح کرد: در راستای تبدیل این فضای سبز به بوستان، به هیچ یک از درختان موجود آسیبی وارد نشد.

شهردار منطقه دو کرمان با اشاره به وجود سکو و آلاچیق در بوستان گلستان برای استفاده همشهریان در روزهای تعطیل و اوقات فراغت، تصریح کرد: همچنین آب‌نمای طبقاتی، سِت تندرستی و وسایل بازی استاندارد پلی اتیلن دراین بوستان نصب شده است.