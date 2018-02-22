  1. استانها
  2. کرمان
۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

با حضور شهردار کرمان؛

بوستان گلستان در شهر کرمان به بهره‌برداری رسید

بوستان گلستان در شهر کرمان به بهره‌برداری رسید

کرمان - بوستان گلستان واقع در انتهای شهرک باهنر با حضور سیدمهران عالم‌زاده شهردار کرمان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار منطقه دو کرمان چهارشنبه شب در حاشیه مراسم بهره برداری از بوستان گلستان، گفت: در راستای افزایش بوستان‌های منطقه و استفاده بیشتر و بهتر شهروندان از فضاهای تفریحی، فضای سبز موجود در انتهای شهرک باهنر، به بوستان تبدیل و به بهره‌برداری رسید.

رامین امیرمداح با تاکید بر حفظ تمامی درختان موجود در بوستان گلستان و اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای در آن، تصریح کرد: در راستای تبدیل این فضای سبز به بوستان، به هیچ یک از درختان موجود آسیبی وارد نشد.

شهردار منطقه دو کرمان با اشاره به وجود سکو و آلاچیق در بوستان گلستان برای استفاده همشهریان در روزهای تعطیل و اوقات فراغت، تصریح کرد: همچنین آب‌نمای طبقاتی، سِت تندرستی و وسایل بازی استاندارد پلی اتیلن دراین بوستان نصب شده است.

کد مطلب 4234104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها