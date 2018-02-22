صندلی نشان دهنده جایگاه هنرمند است/ یادگاری های ۲۱ بانوی نقاش

به گزارش خبرنگار مهر، بخش جنبی نمایشگاه دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در طبقه سوم مجموعه صبا قرار دارد که یک راهرو به صورت کامل برای نمایش آثاری از بانوان هنرمند به آن اختصاص داده شده است. این بخش با عنوان «یک صندلی یک نقاش» در نگاه اول با رنگ و لعاب زیبایی جلوه می کند و مملو از آثاری با سبک های مختلف از هنرمندان جوان و پیشکسوت است؛ از ایران درودی و منصوره حسینی گرفته تا مرحوم مکرمه قنبری.

در این بخش آثاری از منصوره حسینی، ایران درودی، مکرمه قنبری، گیزلا سینایی، مهناز پسیخانی، فرشته ستایش، تارا بهبهانی، مینا انوشه، نجمه پاشایی، مریم طاهریان فر، پونه اوشیدری، کژال فخری، آتنا فریدونی، سمیرا دریا، فرشته آقامیری، آذر شیخ بهاالدین، هما بذرافشان، ساغر حمزه لو، میترا کاویان، نفیسه عمران و سارا تقوی روی دیوار رفته است که یک صندلی و یادگاری از هنرمند نیز مقابل تابلو یا تعبیه شده است. در میان این یادگاری ها، لباس عروس، کتاب، گلدان، چراغ گردسوز و ... به چشم می خورد.

جمشید حقیقت شناس دبیر هنری دهمین جشنواره تجسمی فجر درباره بخش جنبی این دوره نمایشگاه فجر گفت: بانوان ایرانی هنرهای منحصر به فردی دارند که در خاورمیانه نیز منحصر به فرد است و جزو هنرمندان معاصری هستند که رویدادهای اجتماعی را دنبال می کنند. در کنار نمایش آثاری از این هنرمندان منحصر به فرد و برای نشان دادن شأن و شخصیت آن ها، یک صندلی و یک شیء عاطفی از زندگی این هنرمندان را نیز در کنار آثار قرار دادیم.

وی در توضیح این مطلب بیان کرد: آثار هنری یکسری مجهولات دارند که وقتی به هنرمندان نزدیک تر می‌شویم کمی از این مجهولات روشن می شود. روابط اجتماعی و زندگی، فرزندان و خانواده آنها همگی کمک می کند تا یک اثر هنری بهتر خوانده شود و ما نیز در این بخش سعی کردیم اشیایی را که به خوانده شدن اثر کمک می کند، نمایش دهیم.

زهرا شفیعی مدیر بخش جنبی با عنوان «یک صندلی، یک نقاشی» درباره این بخش به خبرنگار مهر گفت: بخش جنبی نمایشگاه جشنواره هنرهای تجسمی فجر هر سال بدون اعلام فراخوان و با دعوت از هنرمندان برپا می شود و ما هر ساله این بخش را با دبیری جمشید حقیقت شناس برگزار می‌کنیم که پس از اعلام تِم از طرف دبیر، شروع به جمع آوری آثار می کنیم.

وی ادامه داد: امسال من و فاطمه کافی زاده، آثار این بخش را جمع آوری و از بانوان هنرمند دعوت کردیم یک اثرشان را برای این نمایشگاه بفرستند، به اضافه یک یادگاری از هنرمند و یک صندلی که نشان دهنده جایگاه هنرمند است و از آن یک خاطره دارند یا خودشان با آن ارتباط برقرار کردند.

شفیعی در مورد فضای اختصاص یافته به بخش «یک صندلی، یک نقاشی» نیز گفت: مجموعه صبا گالری بزرگی برای برپایی جشنواره هنرهای تجسمی فجر است و ما نیز از محلی که به این بخش اختصاص داده شده راضی هستیم، البته برگزاری جشنواره در موزه هنرهای معاصر نیز خیلی خوب بود و فضای مناسب داشت.

وی با اشاره به اینکه در این بخش آثاری شامل نقاشی و مجسمه از بانوان هنرمند پیشکسوت و جوان به نمایش درآمده است، در مورد بخش جنبی سال گذشته بیان کرد: سال گذشته جشنواره هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و ما از هنرمندان درخواست کردیم نقاشی ای که از مادرشان کشیده بودند یا مجسمه ای را که به یاد مادرشان ساخته بودند، ارائه کنند. همینطور ۲ سال قبل نیز یادگاری های هنرمندانی را که در بین ما نبودند، جمع کردیم.