۶ پرواز فرودگاه بیرجند به دلیل کمبود ناوگان لغو شد

هادی سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرواز ساعت ۱۴:۴۰ تهران – بیرجند و پرواز ۱۶:۵۵ بیرجند – زاهدان امروز شرکت هواپیمایی ایران ایر لغو شده است.

وی با بیان اینکه همچنین پرواز جمعه چهارم اسفند و چهارشنبه نهم اسفند ماه در مسیر تهران – بیرجند - تهران شرکت هواپیمایی ماهان نیز لغو است، بیان کرد: روزهای چهارشنبه و جمعه در مسیر تهران - بیرجند - تهران یک پرواز دیگر برقرار است که مسافران می توانند از آنها استفاده کنند.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: کمبود ناوگان هواپیمای BAE در شرکت هواپیمایی ماهان و کمبود ناوگان هواپیمای فوکر ۱۰۰ در شرکت هواپیمایی ایران ایر علت این لغو این پروازها است.

سلامی با تاکید بر اینکه باید در فرودگاه بیرجند حداقل چهار ایرلاین فعالیت کند گفت: اگر بخواهیم پروازهای خوبی داشته باشیم باید حتماً چهار ایرلاین فعال در فرودگاه بین‌المللی بیرجند فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: با این اقدام هم قیمت‌ها شکسته می‌شود، هم مسافر بهره لازم را می‌برد و هم در زمان‌های مختلف پرواز صورت می‌گیرد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت وجود نگاه ویژه به توسعه حمل و نقل هوایی تصریح کرد: باید همه مواردی که یک فرودگاه نیاز دارد تامین شود.

سلامی خاطرنشان کرد: باید به توسعه فرودگاه و صنعت حمل و نقل هوایی نگاه ویژه‌ای شود چراکه حضور سرمایه گذاران، فعالان بخش خصوصی، مقامات و مسئولان سیاسی، فرهنگی و غیره تنها در صورت وجود زیرساخت‌های لازم در این حوزه میسر خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین زیرساخت‌های لازم در بحث توسعه، حمل و نقل بوده که با توجه به موقعیت قرارگیری استان خراسان جنوبی، اهمیت حمل و نقل هوایی به صورت ویژه نمایان می‌شود.