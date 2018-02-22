به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری در جریان سومین اجلاس شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین کارهای این نهاد جلوگیری از تبعیض‌ها است.

وی تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها نهادی است که می‌تواند به موجب قوانین موجود در برنامه ریزی و بودجه سالیانه کشور و برنامه پنج ساله نظر بدهد که البته در این گذشته به هیچ عنوان به این موضوع توجه نشده بود.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در جلسه‌ای که بنده با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم به ظرفیت شورای عالی استان‌ها اشاره و اعلام کردم طبق قوانین موجود شورای عالی استان‌ها باید در برنامه و بودجه سالیانه نظر بدهد و در ادامه جلسه نیز وی از این موضوع استقبال کرد.

الویری اظهار داشت: باید فرآیندی ترسیم کنیم که شورای عالی استانها در برنامه ریزی‌های منطقه‌ای شرکت کنند و این موضوع از جهات مختلف قابل توجه است.

وی در ادامه به پیش نویس لایحه مدیریت یک پارچه شهری اشاره کرد و گفت: پس از فراز و نشیب‌های متعدد سرانجام این پیش‌نویس تهیه و در حال حاضر در کمیسیون کلان‌شهرها مطرح شده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته یک ماه فرصت داده شده است تا کمیته‌ای متشکل از شهرداری تهران، شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها نظر خود را ظرف یک ماه در خصوص این پیش‌نویس اعلام کنند.

الویری همچنین از در اختیار گذاشتن این پیش‌نویس به اعضای شورای عالی استان‌ها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: دوستان در شورا عالی استان‌ها نیز می‌توانند نظر خود را در خصوص پیش‌نویس این لایحه مطرح کنند.

وی در ادامه جلسه با اشاره به زمان برگزاری جلسات شورای عالی استانها، بیان کرد: برخی از دوستان در شورای عالی استان‌ها اعلام کرده‌اند که زمان برگزاری جلسات تغییر کند و به همین دلیل بنده سه زمان را برای برگزاری جلسات پیشنهاد می‌دهم و اعضا می‌توانند نظر خود را مطرح کنند.