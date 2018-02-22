قدرت های محلی در هرمزگان به دنبال اداره استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در مورد عواملی که مانع قانون استف بیان داشت: به دو عامل از موانع اجرای قانون اشاره کردم، خطرناک ترین پدیده به تصریح سخن مولا این است: ملت های قبل از شما ساقط شدند زیرا حقشان را نمی دادند و مردم مجبور شدند حقشان را بخرند.

وی عنوان کرد: از هر دری که رشوه وارد شود از درب دیگر قانون می گریزد. رشوه دهندگان دست و دلبازی می کنند و سخت ترین دستها را باز می کنند. شما با مجموعه قدرتی که نظام جمهوری اسلامی به شما داده است با اینگونه رفتارها برخورد کنید.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خاطرنشان کرد: قدرتهای محلی در عزل و نصب ها دخالت می کنند و برای اداره استان از افرادی در تهران استفاده می کنند و بدنبال اداره استان به میل خودشان هستند.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه فردی از تهران به بنده زنگ زد و گفت حرف تان خریدار ندارد و کنار بکش زیرا عملی نمی شود و خجل زده می شوید تصریح کرد: از تهران هم در حمایت از قدرتها محلی داخل استان دخالت می کنند که این بشود و آن نشود. مگر می شود استان و کشوری زیر نفوذ افرادی قرار بگیرد و عدالت اجرا شود؟ برخورد با این افراد باید در دستور کار قوه قضائیه قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: آقایان قضات شناخت این افراد آسان است و نباید به این افراد اجازه فعالیت داد و نباید اعتنایی به این افراد کنید و به قدرت این افراد باید بی توجه باشیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه دادستان مدعی العموم است، اظهارداشت: به این معنی که تخلفات دو نوع است. تخلفاتی که در حریم افراد است اگر دیدیم بندرعباسی دیگر در کنار بندرعباس ساخته شد دادستان باید ورود کند. زمین های خارج از بندرعباس متولی خاصی ندارد و اینجا دادستان باید ورود کند. بر این باورم که اگر مدعی العموم ها دقت بیشتری داشته باشند شاهد بروز این تخلفات نخواهیم بود.

وی افزود: در اراضی اطراف بندرعباس چند هزار چاه غیرمجاز زده شده است چه کسی باید جلوی این تخلفات را می گرفت. مقصر ما هستیم یا شما ؟ طبیعتا مدعی العموم باید ورود کند چه کسی شکایت کند چه شکایت نکند. دادستانی باید ورود می کرد. به دادستان جدید گفتم جلوی این تجاوزها را بگیرید.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خاطرنشان کرد: دادستان جانشین همه است و باید جلوی این تخلفات آشکار را بگیرد. امیدواریم هر چه زودتر شاهد مرگ بازار ماهی فروشان که در حریم دریا ساخته شده است باشیم.