نمایشگاه«سکوت شکسته» برگزارشد/مطالعه عکاسی حالات کودکان آسیب دیده

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه عکس فاطمه نهاری با عنوان «سکوت شکسته» که حاصل ۲سال فعالیت و مطالعه در این حوزه بویژه روحیه و حس و حال این خشونت ها در میان کودکان بود معرفی شد.

این نمایشگاه پرفورمنس به همت و حمایت نگارخانه سروناز در روزهای ۲ تا ۴ اسفندماه جاری در برگزار می شود؛ سروناز تنها نگارخانه حامی فعالیت های کودکان و نوجوانان و دانش آموزی می باشد که تاکنون پروژه های زیادی را در این راستا انجام داده است.

مجموعه سکوت شکسته متعلق به فاطمه نهاری، عکاس جوان و دانش آموخته این رشته و فعال حوزه کودکان است که در امتداد اهداف نشست تخصصی تعامل هنر و حقوق کودکان برگزار می شود و یک مطالعه عکاسی در راستای حالات کودکان آسیب دیده می باشد.

این در حالیست که عکس ها و تصاویر تکراری اند؟! اما نه با چهره های ایرانی و هویت کودکان سرزمین ما... تا به الان مورد تایید تمام مجامع علمی و آسیب شناسی قرار گرفته و یک پروژه موفق در حوزه کار فعالان اسیب های کودکان به شمار می رود.

در معرفی این نمایشگاه عنوان شده: «در این راه ما حق نداشتیم از کودکان آسیب دیده تصویری ثبت کنیم. ما حق نداریم برای پیشبرد کارهای خودمان، شرح یک بلا و ناراحتی را ثبت و تقویت و تشدید کنیم، به عبارتی سواستفاده کنیم؛ هیچ کدام از این چهره ها متعلق به کودکان آسیب دیده نیستند و از مدل استفاده شده است.»

این در حالیست که تصاویر نمایشگاه یادشده با نظر مشاوران این حوزه انتخاب شده و قرار است بعد از رونمایی و ارائه در اختیار مراکز آسیب شناسی و اطلاع رسانی این حوزه قرار گیرد؛ به عبارتی مجموعه ای کاملا کاربردی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پروژه و کیوریتور نمایشگاه، مهگان فرهنگ می باشد و این ارائه به عنوان اولین فعالیت رسمی بخش تخصصی گروه کودک و نوجوان عکس و فیلم سروناز می باشد و آغاز به کار این مجموعه را معرفی می کند.