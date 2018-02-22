«لودریان» ۸ اسفند با لاوروف دیدار و درباره سوریه رایزنی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه فرانسه امروز پنجشنبه از سفر ۲۷ فوریه (۸ اسفند) «ژان ایو لو دریان» وزیرخارجه این کشور به روسیه و رایزنی با همتای روس خود درباره آخرین تحولات سوریه خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه فرانسه در این خصوص آمده است: «ژان ایو لو دریان» ۲۷ فوریه برای بحث و تبادل نظر پیرامون اوضاع در سوریه و دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور به مسکو سفر می کند.

این در حالیست که وزیر خارجه فرانسه روز گذشته بدون اشاره به نقش مخرب غرب در تداوم بحران سوریه، از وخامت اوضاع در این کشور خبر داده و گفته بود: در سوریه، بدترین‌ها پیش رویمان قرار دارد. وضعیت سوریه به طور قابل توجهی رو به وخامت است.