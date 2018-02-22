«باندبازی» به‌ دور از شأن نظام است/لزوم مقابله با جنگ فرهنگی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی در یادواره ۲۹۶ شهید شهرستان سلسله در سخنانی ضمن تسلیت ایام فاطمیه به خانواده شهدا، سادات و همچنین مردم انقلابی شهرستان سلسله اظهار داشت: یادواره شهدا در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی برگزارشده و ما باید ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم.

انقلاب اسلامی ایران مجموعه آرمان‌های رهبری و شهدا است

وی با اشاره به آرمان‌های شهدا بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران مجموعه آرمان‌های رهبری و شهدا است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را آرمان شهدا عنوان کرد و گفت: امروز بعد از ۴۰ سال ما این شعار را حفظ کرده‌ایم و کوچک‌ترین خدشه‌ای به آن وارد نشده است.

سردار کشکولی با تأکید بر اینکه امروز هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را باهم داشته باشد اما جمهوری اسلامی این‌ها را در کنار هم حفظ کرده است افزود: امروز در کشور آزادی بیان، عقیده و قلم وجود دارد و این امر از آرمان‌های شهدا بوده است.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی متعلق به مردم است تصریح کرد: مردم همچنان در انقلاب اسلامی میدان‌دار هستند و از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند.

روحیه شهادت‌طلبی در مسئولان کمرنگ شده است



فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با تأکید بر اینکه مردم از اصل نظام ناراحت نیستند و همواره درصحنه‌های انقلاب حضورداشته‌اند ادامه داد: در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال شاهد حضور میلیونی مردم بودیم و نشان دادند که بر عهد و پیمان خود با شهدا هستند.

وی با تأکید بر اینکه امروز خون شهدا آمریکا را از منطقه بیرون کرده و ایران را به‌عنوان یک قدرت برتر منطقه معرفی کرده است گفت: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ پیروزی در منطقه ندارند و این در حالی است که داری امکانات و تجهیزات نظامی و مالی فراوانی هستند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با تأکید بر اینکه آمریکا امروز در همه زمینه‌ها زمین‌گیر شده است گفت: در این شرایط دست به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی زده است و ما باید در مقابل جنگ نرم دشمن اقدامات لازم را انجام دهیم.

سردار کشکولی با تأکید بر اینکه همه پیشرفت‌های ایران اسلامی به برکت خون شهدا است افزود: خون شهدا بر جوانان و نوجوانان ما تأثیرگذار بوده و نشانه آن امثال شهید حججی بوده که جوانی انقلابی بود.

وی با اشاره به روحیه شهادت‌طلبی، دشمن‌ستیزی، استکبارستیزی و پیروی نکردن از دشمنان شهدا گفت: این در حالی است که متأسفانه روحیه شهادت‌طلبی امروز در بین مسئولان کمرنگ شده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با تأکید بر اینکه «باندبازی» به‌دوراز شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی است گفت: رقابت‌های سیاسی نباید ما را وادار به هر کاری کند و باید رقابتی درشان خون شهدا داشته باشیم.