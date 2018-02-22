هفته ای نیست که مشکلات خوزستان در هیئت دولت مطرح نشود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر پیش از ظهر امروز در نشست مشترک رؤسای فدراسیون های ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان در اهواز اظهار کرد: امسال در کشور حوادث مختلفی را داشتیم که هر کدام از آنها باعث وارد شدن خساراتی بر پیکره اجتماعی کشور و ایجاد مشکلات اجتماعی شد.

وی با بیان اینکه امیدوارم با تدبیر و مدیریت از این پس شاهد این حوادث تلخ و مصیبت بار نباشیم، افزود: از تمامی مسئولان استان خوزستان برای میزبانی از مدیران وزارت ورزش تقدیر و تشکر می کنم؛ امروز در خوزستان در خدمت رؤسا و مسئولان ۵۰ فدراسیون ورزش کشور هستیم.

سلطانی فر عنوان کرد: این سفرها برای بازدید از نزدیک مشکلات استان ها و شهرستان ها به ویژه در نقاط مرزی و محروم تدارک دیده شده است. ابتدا در سیستان و بلوچستان، همدان، تبریز و امروز به خوزستان آمدیم و حضور مسئولان در استان ها تأثیرگذار است و فکر می کنیم این هماهنگی و تعامل با مجموعه مدیریت استان ها و همچنین مجموعه ورزشی بتوانیم مشکلات ورزشی را حل و زمینه ساز توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور شویم تا در کنار توسعه اقتصادی و سیاسی سایر وزارتخانه ها حرکت هماهنگ و یکسان توسعه کشور را مدیریت کنیم.

وزیر ورزش و جوانان گفت: خوزستان در ورزش ایران در طول های گذشته چه قبل یا بعد انقلاب نقش بسیار مؤثر و جایگاه روشنی داشته است. در ورزش قبل از پیروزی انقلاب به یاد داریم که تیم های بسیار ارزشمند و توانمندی در رشته های مختلف استان خوزستان حضور داشتند؛ دقیقا به خاطر دارم سال های آخر دهه ۴۰ و اوائل دهه ۵۰ تیم ملی فوتبال وقتی به میدان می رفت شاید بیش از نیمی از ترکیب این تیم فوتبالیست های خوزستانی بودند.

سلطانی فر با اشاره به اینکه ورزشکاران خوزستانی در ورزش های رزمی، راکت و کشتی افتخارات بسیاری برای ایران کسب کردند، گفت: با توجه به ظرفیت ها، نیروها و توانمندی های خوزستان باید نگاه ویژه، عمیق، همه جانبه و جامعی را به ورزش این استان داشته باشیم؛ بنابراین امروز با همه توان و بضاعت خود به خوزستان سفر کردیم تا با نظارت، تعامل و هماهنگی با هیئت های ورزشی استان یک برنامه ریزی بلندمدت و همه جانبه ای برای بهره مندی از همه ظرفیت های ورزشی خوزستان انجام و به رشد و توسعه فرهنگی ـ اجتماعی استان کمک کنیم.

وی بیان کرد: بی شک توسعه کشور در همه ابعاد نیازمند ابزارها و امکانات مختلفی است که مهمترین آن اعتماد بین مردم و مسئولان در دستگاه های مختلف هست و پایه های آن باید هر روز مستحکم تر از قبل شود. مردم باید این اعتماد را داشته باشند که افراد متولی امور دغدغه ای به غیر از حل مشکلات آنها و گره گشایی امور ندارند. در مرحله بعد باید امید به آینده داشته باشند که همه مشکلات حل می شوند.

وزیر ورزش و جوانان گفت: در بخش توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، بانوان یا ایجاد زیرساخت های ورزشی، استعدادیابی و گسترش پایگاه های مختلف باید شرایطی فراهم کنیم که وفاق و وحدت اجتماعی و ارتقای غرور ملی تحقق پیدا کند. به عنوان عضوی از دولت عنوان می کنم که هفته ای نیست که در جلسات هیئت دولت به بهانه ها و دلایل مختلف، مباحث مربوط به خوزستان مطرح نشود؛ تأکیدات رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی به منظور استفاده از همه ظرفیت های دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات این استان (اجتماعی، ریزگردها، مرزها، صنایع و امور مختلف) نیز ابلاغ می شود.

سلطانی فرد بیان کرد: امیدوار هستیم که با همت مسئولان ملی در کنار حرکت های خوب خوزستان، تعامل با مردم و حمایتی که مردم از مسئولان، نظام و دولت دارند شاهد هرچه بیشتر مشکلات مردم باشیم. امیدوارم روزی را ببینیم که خوزستان قهرمان با گذشته ای درخشان در ابعاد مختلف یک استان توسعه یافته، پیشرو با مردمی بدون مشکل در حوزه های مختلف از جمله اشتغال جوانان است.

وی در ارتباط با پروژه های نیمه تمام ورزشی خوزستان گفت: عزم خود را جزم کرده ایم تا با هماهنگی مدیران خوزستانی بتوانیم ظرف سه سال آینده بخش قابل توجهی از این پروژه ها را به بهره برداری برسانیم.