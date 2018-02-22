متوسل شدن ائتلاف سعودی به افغان ها و پاکستانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: دشمن طی ۹ ماه گذشته دست به تحرکاتی در صنعا، صعده، الحدیده و برخی مناطق دیگر زد اما این اقدامات با تلاش های وزارت دفاع یمن خنثی شد و آنچه دشمن به دنبال تحقق آن بود محقق نشد.

وی افزود: ائتلاف تحت رهبری عربستان مرحله جدیدی را با فراخواندن افغان ها و پاکستانی ها شروع کرده است که ما هم باید مرحله جدیدی را با شروع سال چهارم جنگ آغاز کنیم. ما نیازی به فرا خواندن افرادی از خارج از کشور نداریم و افراد و مردان آماده ای در نیروهای مسلح و قبایل داریم.

الصماد ضمن تاکید بر برگزاری نشست های آشتی ملی در یمن بیان کرد: دشمن امروز دست به تحرکاتی در استانهای البیضاء و اب و نیز ساحل و برخی دیگر از جبهه ها زده است که باید با آن مقابله کرد.

وی ضمن تاکید بر آمادگی یمنی ها برای جنگ و دفاع اعلام کرد: رهبران سیاسی و ملت یمن حامی صلح در یمن هستند و ما طرح های صلح متعددی را ارائه داده ایم. ما دستمان را برای صلح دراز می کنیم ما آمادگی توقف حملات موشکی به عربستان در برابر توقف حملات هوایی به یمن را داریم.

الصماد گفت: این مایه شگفتی است که برخی کشورها از رسیدن موشک یمنی ها به ریاض گریه می کنند اما بمبهای آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی و اسرائیلی هر روز بر سر ما فرود می آید. شلیک موشک به ریاض سبب واکنش های مختلف و برگزاری نشست اتحادیه عرب و بیانیه های شورای امنیت می شود اما ملت یمن ظرف سه سال گذشته کشته می شوند و دنیا حرکتی انجام نمی دهد. اگر غربی ها خواهان حقوق بشر هستند باید جنگ ضد یمن را متوقف کنند ما این را از سر ضعف نمی گوییم. روزهای آینده شگفتی های بیشتری از گذشته علیه دشمن به نمایش خواهیم گذاشت.

وی افزود: دشمن ما زورگو و متکبر است و در آغوش آمریکایی ها و صهیونیستهاست ما باید با تمام توان به مقابله با آن ادامه دهیم.