به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری فارس، هنرمندان کویتی حاضر در هفته فرهنگی کویت در ایران با رییس و کارشناسان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس دیدار کردند.

در این دیدار که با حضور رییس و کارشناسان حوزه هنری استان خوزستان برگزار شد پیرامون روابط فرهنگی دو کشور و رابطه مثبت مردم دو سرزمین بحث و تبادل نظر کردند.

می خواهیم هنرمندان دو کشور را به هم وصل کنیم

اسعد احمد بوناشی هنرمند نقاش کویتی در ابن دیدار ضمن اشاره به جایگاه والای هنر ایران اظهار داشت: در اکثر رویدادها و جشنواره های معتبر جهانی شاهد حضور هنرمندان ایرانی بوده ایم هنرمندانی که معمولا خوش درخشیده و جایزه جهانی نیز گرفته اند.

وی افزود: با حضور در این برنامه و ان شاءالله برنامه های مشابه تلاش می کنیم تا هنرمندان دو کشور را وصل کنیم تا بتوانیم با هنرمندان آمریکا و اروپا برابری و رقابت کنیم

بوناشی با بیان این نکته که سیاست غرب در حال حاضر ما را از هم جدا کرده است گفت: ما باید برای رفع این مشکل تلاش کنیم و باید سعی کنیم که از والت دیزنی و پیکسار کارهای بهتری ارائه کنیم.

وی گفت: آنان ایده ها و خلاقیت ها را از کشورهای ما می گیرند و بزرگ می شوند اما ما می مانیم اما ما می خواهیم این را بر عکس کنیم و این آرزوی ماست و تلاش می کنیم در کنار هم به آن برسیم.

کرم اللهی: هنر شیراز چشمه ی زاینده و پاینده است

محمد کرم اللهی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس نیز در این دیدار گفت:شیراز پایتخت فرهنگ هنر تمدن ایران و نگارشهر ایرانی و خاستگاه پنج مکتب هنر ایران زمین است مکتب موسیقی آواز نگارگری خوشنویسی و تعزیه شیراز. هنر شیراز چشمه زاینده و پاینده است و کام خوش نوشان جهان هماره تشنه فرهنگ و هنر این دیار کبیر بوده و هست.

وی افزود: شیراز به واسطه بزرگانی همچون سعدی حافظ پایتخت ادبیات ایران است و جایگاه ویژه ای در جهان و منطقه دارد. در طول دوره های مختلف تاریخی چهره های شاخص پارسه از هند تا یونان حضور داشته اند و اینک در زنگبار حیدرآباد هند تاجیکستان و... شیرازی‌ها به سربلندی حضور دارند و برای اجتماع آن سامان بسیار نافع اند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: اینجا شیراز ،زادگاه نام آوران فرهنگ و هنر ایران و جهان است .این سرزمین خاستگاه سعدی شیرین سخنی است که بنی آدم او میراثی است برای جهانیان. ما نیز شما را از خود می دانیم. شما برادران و خواهران خوب ما هستید و ما کل کشورهای حاشیه خلیج فارس را برادران و خواهران خوب خود می دانیم و برای آنها همیشه آرزوی خوشبختی و سلامت داریم.

وی گفت: شیراز فرهنگ شهری ایمن و امین برای همه فعالین فرهنگی منطقه میتواند باشد فلذا ما اولویتمان فرهنگ و مبادلات فرهنگی است که به نوعی مسیر رشد و توسعه همه جانبه ملتهای منطقه را آسان و هموار سازد . بنابراین ما ملتهای منطقه نباید با ریسمان سیاستبازان خارجی منطقه به چاه کج بینی و بدبینی به همدیگر بیفتیم.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس گفت: بیاییم همدیگر را بیشتر بشناسیم تا به سایه سار درخت اعتماد ؛ جهانی زیبا تر و اخلاقی تر و معنوی تر بسازیم ، و هنر در این مسیر چاووش و جلودار است با هدیه زیبایی های هنر خدای مهربان را بستاییم و همدیگر را عاشقانه بنوازیم.

وی گفت: شیراز یکی مراکز مهم فعالین و هنر مندان انیمیشن در منطقه می باشد و برخی از انیماتورهای شیرازی چهره هایی جهانی اند و طرف قرارداد خیلی از کمپانی های معروف ساخت انیمیشن ایران ، منطقه و جهان هستند که زمینه و بستر خوبی برای همکاری آتی می توانند باشند .

کرم اللهی اظهار داشت: ما هنر کویت را با معرق و مشبک و خوشنویسی می شناسیم امروز شما هنرمندان عزیز ما را با ظرفیت قابل توجهی از هنرهای تجسمی بویژه نقاشی آبستره و نقاشی پرتره آشنا کردید که بسیار ممتاز و خلاقانه بود. حوزه هنری فارس نیز آمادگی دارد در صورت همراهی مدیران استان میزبان هفته کامل فرهنگی کویت در شیراز جنت تراز باشد.

طباطبایی: هنرمندان رسولان فرهنگی و سفیران صلح و مهربانی اند

حجت الاسلام سیدشهاب الدین طباطبایی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خوزستان نیز در این نشست گفت: پس از نشست ایجاد مجمع منطقه ای جنوب با هدف ایجاد یک منطقه موفق ما شروع به کار کردیم و دو کار را انجام دادیم اول جلسه باشاعران کهگیلویه و بویراحمد و دوم نیز هفته فرهنگی ایران و کویت با استان فارس برگزار شد.

وی گفت: حوزه هنری چون مستقل و تصمیم گیر و مجری است می تواند کارهای بزرگ انجام دهد. ما نیز از فرصت ارتباط با کشورهای همسایه استفاده کنیم چرا که دارای اشتراکات فرهنگی و منطقه ای حتا سیاسی زیادی هستیم.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خوزستان گفت: هنرمندان رسولان فرهنگی و سفیران صلح و مهربانی اند. ما علاوه بر نزدیک کردن علایق فرهنگی مردم می توانیم حتا دولت ها را به هم نزدیک کنیم.

وی گفت: این برنامه در فضای سیاسی رسانه ای کویت اثر گذاشتهاست.کاردار سفارت کویت گفت ما امیدواریم اثر این برنامه سبب شود سفیر ما برگردد و سطح ارتباط به سفیر ارتقا یابد.