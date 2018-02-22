به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، نمایش موزیکال عروسکی «علیمردان و روباه پوستین دوز» به کارگردانی امیر بیگی برای دومین بار از پنجم اسفندماه به مدت ۱۱ روز در سالن مرکز آموزش هنر ملایر به روی صحنه می‌رود.

نمایش «علیمردان و روباه پوستین دوز» با پیام های آموزشی خود سعی در فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از فضای مجازی را دارد و ضمن تشویق به کتاب و کتابخوانی، قصه و متل های کهن را از جمله راهکارهای کاهش آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی معرفی می کند.

این نمایش پیش از این، ۲۷ دیماه تا ۹ بهمن امسال در مرکز آموزش هنر ملایر اجرای عمومی داشت و کارگردان آن با توجه به استقبال شهروندان تصمیم به اجرای مجدد آن گرفت.

این نمایش از ۵ تا ۱۵ اسفندماه، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن مرکز آموزش هنر ملایر واقع در بلوار ۱۵ خرداد به روی صحنه می رود.