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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

به مدت ۱۱ روز؛

«علیمردان و روباه پوستین‌دوز» در ملایر روی صحنه می‌رود

«علیمردان و روباه پوستین‌دوز» در ملایر روی صحنه می‌رود

همدان - نمایش موزیکال عروسکی «علیمردان و روباه پوستین دوز» به کارگردانی امیر بیگی برای دومین بار از پنجم اسفندماه به مدت ۱۱ روز در سالن مرکز آموزش هنر ملایر به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، نمایش موزیکال عروسکی «علیمردان و روباه پوستین دوز» به کارگردانی امیر بیگی برای دومین بار از پنجم اسفندماه به مدت ۱۱ روز در سالن مرکز آموزش هنر ملایر به روی صحنه می‌رود.

نمایش «علیمردان و روباه پوستین دوز» با پیام های آموزشی خود سعی در فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از فضای مجازی را دارد و ضمن تشویق به کتاب و کتابخوانی، قصه و متل های کهن را از جمله راهکارهای کاهش آسیبها و تهدیدهای فضای مجازی معرفی می کند.

این نمایش پیش از این، ۲۷ دیماه تا ۹ بهمن امسال در مرکز آموزش هنر ملایر اجرای عمومی داشت و کارگردان آن با توجه به استقبال شهروندان تصمیم به اجرای مجدد آن گرفت.

این نمایش از ۵ تا ۱۵ اسفندماه، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن مرکز آموزش هنر ملایر واقع در بلوار ۱۵ خرداد به روی صحنه می رود.

کد مطلب 4234155

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