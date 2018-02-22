لعل بار در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعهد سال جاری آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خمین ۲۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت است، اظهار کرد: در سال جاری یک هزار و ۲۸۹ نفر در قالب ۲۵۴ هزار و ۱۴۸ نفر ساعت، در حوزه برادران و ۶۶۵ نفر در غالب ۹۸ هزار نفر ساعت، در حوزه خواهران، آموزش های مهارت فنی و حرفه ای را در بخش های مختلف در شهرستان خمین فراگرفتند.

وی ادامه داد: شش کارگاه آموزشی فنی و حرفه ای در ۳۰ رشته، در حوزه برق صنعتی، اتو مکانیک، تراشکاری جوشکاری، عمران و معماری در شهرستان خمین فعالیت دارند و همچنین ۲۰ آموزشگاه آزاد در شهرستان خمین فعال است و متقاضیان با گذراندن دوره آموزشی در رشته های مختلف گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای دریافت می کنند.

رئیس اداره فنی حرفه ای شهرستان خمین بیان کرد: بیش از ۸۵ درصد از تعهد سالیانه آموزش مهارت فنی و حرفه ای خمین در بخش‌های مختلف شهری، روستایی ، آسیب‌های اجتماعی، زندان ها، پادگان ها، صنایع، جهاد کشاورزی، صنوف، دانش آموختگان، معتادان بهبود یافته و مددجویان و طرح کارورزی محقق شده و تا پایان سال جاری پیش بینی می شود ۹۵ درصد از تعهد آموزش مهارت فنی و حرفه ای در شهرستان خمین تحقق یابد.

لعل بار با اشاره به همکاری فنی و حرفه ای با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه طرح کارورزی تصریح کرد: اجرای طرح کارورزی در راستای کسب مهارت و کار آفرینی بوده و اداره کار متولی طرح کارورزی است.

رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان خمین افزود: برای اجرای طرح کارورزی، فنی و حرفه ای آموزش های آمادگی شغلی را برای مربیان ارائه می دهد که مهارت های لازم را به کارورزان آموزش دهند، بنابراین در راستای همکاری با اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای این طرح، فنی و حرفه ای آمادگی لازم را دارد.

وی بیان کرد: در سال جاری، ۱۲ واحد پذیرنده برای جذب فارغ التحصیلان اعلام آمادگی کردند و از تعداد ثبت نام کنندگان طرح کارورزی ۵۰ نفر پذیرفته و هشت نفر جذب واحد های پذیرنده شدند.

رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان خمین با بیان اینکه جذب کارورزان در بخش های دولتی و خصوصی و با توجه به شرایط کاری خاص انجام می گیرد و همچنین توقعاتی که دانش آموختگان در زمینه اشتغال و میزان مزایا و حقوق این طرح دارند، تا کنون استقبال مطلوبی صورت نگرفته و رسیدن به شرایط مطلوب در اجرای طرح کارورزی زمان بر است.