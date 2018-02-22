رکورد فروش اینترنتی خودرو در ایران شکسته شد

به گزارش بازرگانی مهر به نقل از سایپا نیوز، گروه خودروسازی سایپا امروز توانست از طریق اجرای طرح پیش فروش اینترنتی خودرو ساندرو استپ وی، ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از این خودرو را با زمان تحویل مهر و آبان سال آینده به فروش برساند.

در این طرح، همچون مراحل قبلی که با تایید نهادهای نظارتی کشور و براساس ثبت نام از طریق شماره ملی متقاضیان انجام شد، گروه سایپا در چند مرحله جداگانه، علاقه مندانی که متقاضی خرید این خودرو بودند را مورد پذیرش قرار داد و مطابق با ظرفیت مدنظر، پیش فروش خودرو ساندرو استپ وی را به اجر درآورد.

در طرح مذکور، متقاضیان ابتدا با ورود به سامانه اینترنتی به آدرس www.saipacorp.com و ارجاع به سامانه خرید اینترنتی خودرو با وارد نمودن شماره ملی خود به سیستم ثبت نام وارد شدند و سامانه هوشمند ثبت نام پس از بررسی کد ملی مشتری، براساس اولویت و نوبت دهی، در چند مرحله جداگانه تعداد ۷ هزار ۵۰۰ ثبت نام را با شماره ملی غیرتکراری انجام داد.

همان گونه که سایپا پیش تر اعلام کرده بود، روش مذکور با استفاده از سامانه اینترنتی امن جهت حفظ هویت کاربران و جلوگیری از بروز اخلال به دلیل مراجعه بیش از ظرفیت و تحت نظارت نهادهای نظارتی رسمی کشور انجام شد.