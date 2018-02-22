به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی دیروز چهارشنبه، دوم اسفند ماه با حضور چهره ها و شخصیت های علمی فرهنگی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش با موضوع «ظرفیت های تمدن اسلامی برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی» سخنرانی کرد و گفت: تمدن اسلامی چیزی بود که سالها از سوی غربی ها انکار می شد، البته هنوز هم می گویند که اصل تمدن از غرب و یونان قدیم، اسکندریه و روم است.

وی ادامه داد: مهمترین هنر مسلمانان این بود که کتاب های پایه تمدن بشری را به عربی ترجمه کردند و در طول هزار سال قرون وسطا که خود غربی ها از آن به قرن تاریکی یاد می کنند، این آثار را به زبان عربی برگرداندند.

ولایتی تاکید کرد: در این سیر بسیاری از کتاب های مربوط به ارسطو، بقراط و … به عربی ترجمه شد. غربی ها خودشان می گویند که مسلمانان امانت دار خوبی بودند و این آثار زمانی که به مسلمین رسید علاوه بر ترجمه رشد کرد و کامل شد.

مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در ادامه بیان کرد: از سال ها قبل عده ای آستین بالا زدند که نشان دهند اسلام تمدن داشته است چرا که اساساً بخش مهمی از تمدن امروز بشر مربوط به تمدن اسلامی است نه تمدن یونان و روم، از سوی دیگر کل مکاتب الهی از منطقه بین النهرین، فلسطین، شامات، عراق، جنوب ایران و کل ایران است، چنان که فیثاغورث دوازده سال در ایران زندگی کرده است.

وی در ادامه ابراز کرد: ممکن است کسی سوال کند که مسلمانان فقط امانت دار خوبی بودند، پس چرا می گویید که اسلام تمدن داشته است؟ در پاسخ باید گفت: برای مثال مهمترین کتاب در عرصه پزشکی از یونانیان باقی مانده، و این اثر به عربی ترجمه شد و متن عربی آن دوباره به لاتین و زبان های دیگر ترجمه شد که این اثر بعد از کار مسلمین و پردازش آنها پایه داروسازی شد.

ولایتی تاکید کرد: حرف این است اگر مسلمانان فقط امانتدار بودند و چیزی به این کتاب اضافه نکردند، چرا تعداد داروها که ابتدا ۵۰۰ دارو بود بعد از مسلمانان به هزار چهارصد دارو رسید و تحویل اروپاییان شد؟ این تعداد بتدریج اضافه شد که جامع آن در کتاب «الجامع لمفردات الادویه و الاغذیه» آمده است.

وی ادامه داد: یک زمان کشیشی هلندی در قرن هفدهم در مدرسه عیسویان می گفت زبان عربی را یاد بگیرید زیرا اعراب (از گفتن مسلمانان پرهیز و بر قومیت تاکید می کرد تا صبغه دینی در آن نباشد) سیصد دارو به این کتاب اضافه کردند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کتاب قانون ابن سینا گفت: در این اثر جمعا ۹۰۰ دارو ارایه شده است، در حوزه پزشکی، یونانیان بسیاری از چیزها را داشتند که مسلمانان قبول نداشتند و بر آنها نقد عالمانه کردند، برای مثال رازی رساله ای به نام «الشکوک علی جالینوس» دارد، رازی که در طول عمر حداکثر ۶۶ ساله خود صد و هشتاد کتاب نوشت در این رساله مطالب متعددی را ارائه کرد، از سوی دیگر در کتاب «الحاوی» که کتابی کلینیکی محسوب می شود، تجربیات روزانه رازی در بیمارستان عضدی، شامل دست نوشته هایی که یکی از وزرای آل بویه به قیمت گزاف از خواهر او خریداری کرده، آمده است.

ولایتی تاکید کرد: در حوزه ریاضیات نیز مسلمین پیشگام و پایه گذار جبر بودند، نخستین بار خوارزمی بود که کتاب «جبر و مقابله» را نوشت، پس علم جبر توسط مسلمین ابداع شد، در آن زمان حدود هزار و سیصد نفر ریاضیدان در تمدن اسلامی زندگی می کردند.

وی با اشاره به فعالیتهای مسلمین در حوزه نجوم، اظهار کرد: چرخیدن زمین دور خورشید را سالها قبل از غربی ها مسلمین کشف کرده بودند، یعنی این اندیشمندانی همچون ابوریحان بیرونی، سجزی، خواجه نصیر و قطب الدین شیرازی بودند که پیش از کوپرنیک این واقعیت را کشف کردند.

ولایتی در ادامه ابراز کرد: مثال دیگر خط استوا است که یونانیان اندازه گرفتند اما محاسبات شان یعنی ۷۳ هزار کیلومتر، غلط بود اما ابوریحان با محاسبات خود خط استوا را ۴۳ هزار کیلومتر حساب کرد که همین اندازه موردقبول امروزی است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تاکید کرد: مسلمانان در حوزه فلسفه نیز کارهای بسیار ارزشمندی انجام داده اند و آثار متعددی در این حوزه به نگارش درآمد که از جمله آنها می توان به کتاب «شفا»ی بوعلی اشاره کرد که در قرن یازدهم به لاتین منتشر شد و «سنت آگوستین» که از بزرگ ترین فلاسفه مسیحیت است، کلیات را از آثار بوعلی می فهمد. سیر فلسفه اسلامی بعد از بوعلی ادامه می یابد و به فلسفه اشراق می رسد.

وی با بیان اینکه سوغات فرهنگ اروپا شرک است، تصریح کرد: آنها مسیحیت موحد را به مسیحیت تثلیثی تبدیل کردند و گفتند باید خدا را لمس کنیم. لذا عیسی(ع) را خدا و مسیحیت را از ریل توحید خارج کردند.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تاثیر جنگهای صلیبی و حمله مغولان بر افت جریان تمدن اسلامی، تاکید کرد: این موارد بر روند تمدن و علم تاثیراتی داشت، واقعیت آن است که هر وقت مسلمانان اقتدار داشتند به دانش بها دادند، اما جنگهای صلیبی و حمله مغولان باعث شد این سیر در آن مقطع ادامه نیابد، برای مثال نیشابور یک میلیون نفر جمعیت و دوازده هزار حمام داشت اما با حمله مغول همه چیز تخریب شد و بعدها که مردم و مسلمین به خودشان آمدند چند حکومت تشکیل شد که شامل عثمانی، صفویه و گورکانیان می شد که حکومت مقتدر با مرکزیت اسلامی تشکیل دادند.

ولایتی در ادامه به سیر آغاز تمدن اسلامی از زمان پیامبر(ص) اشاره کرد و مراحل تکوین تمدن اسلامی را برشمرد و گفت: اسلام از دعوت شروع شد، پیامبر(ص) در مکه سیزده سال مردم را به اسلام دعوت کردند، در مدینه حکومت تشکیل دادند، در مرحله بعد که مرحله سوم باشد اسلام تا رسیدن به تمدن های قدیمی و مجاور خود گسترش می یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: مرحله چهارم مرحله انتقال متقابل فرهنگ اسلامی و فرهنگ و تمدن به کشورهای مجاور بود که به علت سعه صدر مسلمین انتقال فرهنگ اسلامی به کشورهای دیگر آغاز شد.

مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل بیان کرد: از سوی دیگر در هیچ جای تاریخ عالم نمی‌بینیم که ترجمه به این وسعت و عمق که در عصر ترجمه میان مسلمانان انجام شد، تداوم داشته باشد، این مسأله از عوامل انتقال تمدن بود.

ولایتی در پایان خاطرنشان کرد: مرحله پنجم بیداری اسلامی است که آغاز مجدد تمدن اسلامی به شمار می رود، نکته قابل توجه در این مورد آن است که هر وقت مسلمانان اقتدار داشتند، بیگانگان نتوانستند به جامعه شان نفوذ کنند، بیداری اسلامی از ۲۰۰ سال قبل از زمان محمد طنطاوی شروع شد و ادامه یافت و در سایر کشورهای دیگر منطقه نیز بروز یافت.