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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

رونمایی از دو موبایل میان رده کره ای در کنگره جهانی موبایل

رونمایی از دو موبایل میان رده کره ای در کنگره جهانی موبایل

یک تولید کننده کره ای موبایل قصد دارد از دو موبایل میان رده در کنگره جهانی موبایل رونمایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد نت، شرکت ال جی نسخه جدیدی از موبایل های میان رده سریK  را در کنگره جهانی موبایل رونمایی می کند. این شرکت K۸ و K۱۰ را با قیمت ها و مشخصات دوربین متمایز رونمایی خواهد کرد.

مدل ۲۰۱۸موبایل K۱۰ دوربین جلویی ۸ مگاپیکسل و قابلیت های فوکوس تازه دارد.  ال جی فناوری ردیابی آئوتوفوکوس را در این موبایل به کار برده است. سرعت فوکوس این مدل در مقایسه با نسخه های قبلی ۲۳ درصد سریع تر است.

همچنین قابلیت «حسگر اثر انگشت»  به کاربر اجازه می دهد تا با قراردادن سرانگشت روی حسگر دکمه خانه، سلفی یا اسکرین شات بگیرد. با یک بار ضربه روی دکمه خانه عکس سلفی و دوبار ضربه اسکرین شات از نمایشگر ثبت می شود. علاوه برK۱۰ یک نسخه دیگر به نام K۱۰ Plus نیز در کنگره جهانی موبایل رونمایی می شود که ۳ گیگابایت RAM و ۳۲ گیگابایت ROM دارد. حال آنکه K۱۰  دو گیگابایت RAM و ۱۶ گیگابایتROM دارد.

همچنین K۱۰ دارای نمایشگر ۵.۳ اینچی، اندروید ۷.۲ و باتری ۳ هزار میلی آمپری است.

مدل ۲۰۱۸موبایل K۸ نیز نمایشگری ۵ اینچی با دوربین جلویی ۵ و دوربین پشتی ۸ مگاپیکسلی دارد.

کد مطلب 4234193
شیوا سعیدی

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