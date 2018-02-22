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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

زندانی ۳۳ ساله فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی کشته شد

زندانی ۳۳ ساله فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی کشته شد

منابع فلسطینی از کشته شدن زندانی ۳۳ ساله فلسطینی در بند صهیونیستها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع فلسطینی از کشته شدن یک اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ منابع فلسطینی اعلام کردند که  یاسین عمر السرادیح اسیر فلسطینی از اریحا که روز پنجشنبه از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شده بود در زندان کشته شده است.

خانواده این اسیر فلسطینی به ضرب و شتم وی هنگام بازداشت اشاره و اعلام کردند که وی از هیچ گونه بیماری رنج نمی برده است.

باشگاه اسیران فلسطینی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: السرادیج ۳۳ ساله ساعاتی پس از بازداشت از منزلش در شهر اریحا در شرق کرانه باختری کشته شده است و خبر مرگ وی به خانواده اش داده شده است.

بر اساس آمارها؛ تعداد فلسطینی ها در بند زندانهای رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۶۰۰ نفر است.

کد مطلب 4234205

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