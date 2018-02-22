به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «ایوانکا ترامپ» دختر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم اختتامیه بازی های المپیک زمستانی در سفری سه روزه از فردا جمعه به کره جنوبی سفر می کند.

وی قرار است فردا جمعه با «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی در کاخ آبی این کشور نیز دیدار کند.

این وضعیت در حالی است که منابع آگاه روز گذشته اعلام کردند که کره شمالی دیدار معاون اول رئیس جمهوری آمریکا با مقامات این کشور را لغو کرده است.

این در حالی است که علیرغم بهبود نسبی روابط میان دو کُره به دنبال بازی های المپیک زمستانی، کارشکنی های مشکوکی از سوی واشنگتن برای بسترسازی اعمال فشارهای بیشتر به کره شمالی در جریان قرار دارد.