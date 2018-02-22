به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه مطالبات حقالتدریس نیروهای آزاد آموزشوپرورش استان سمنان تا بهمنماه پرداختشده است، ابراز داشت: فرهنگیان اگر مطالباتی دارند با مراجعه به اداره های آموزشوپرورش شهرستان و منطقه خود میتوانند آن را پیگیری کنند.
وی بابیان اینکه ۴۰۰ فرهنگی استان سمنان امسال بازنشسته خواهند شد، افزود: پاداش بازنشستگی این دسته افراد نیمه اول سال ۹۷ پرداخت خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان بابیان اینکه ۱۰ هزار معلم در استان فعالیت میکنند، ابراز داشت: مطالبات نیروهای شاغل در آموزشوپرورش که علاوه بر ۲۴ ساعت موظفی خود، حقالتدریس دارند، تا اواسط اسفندماه پرداخت میشود.
دستورانی بابیان اینکه ﺗﻤﺎمی بدهیهای آموزشوپرورش ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ و ﺣﻘﻮﻕ معلمان حقالتدریسی اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ بهزودی ﭘﺮﺩاﺧﺖ میشود، اضافه کرد: پاداش بازنشستگی فرهنگیان این استان تا پایان سال ۹۵ پرداختشده است.
