۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان:

پاداش بازنشستگی ۴۰۰ معلم استان سمنان سال آتی پرداخت می‌شود

سمنان - مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان از پرداخت بدهی آموزش‌وپرورش به معلمان حق‌التدریسی خبر داد و گفت: پاداش بازنشستگی ۴۰۰ معلم استان نیز سال آتی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه مطالبات حق‌التدریس نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش استان سمنان تا بهمن‌ماه پرداخت‌شده است، ابراز داشت: فرهنگیان اگر مطالباتی دارند با مراجعه به اداره های آموزش‌وپرورش شهرستان و منطقه خود می‌توانند آن را پیگیری کنند.

 وی بابیان اینکه ۴۰۰ فرهنگی استان سمنان امسال بازنشسته خواهند شد، افزود: پاداش بازنشستگی این دسته افراد نیمه اول سال ۹۷ پرداخت خواهد شد.

 مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان بابیان اینکه ۱۰ هزار معلم در استان فعالیت می‌کنند، ابراز داشت: مطالبات نیروهای شاغل در آموزش‌وپرورش که علاوه بر ۲۴ ساعت موظفی خود، حق‌التدریس دارند، تا اواسط اسفندماه پرداخت می‌شود.

دستورانی بابیان اینکه ﺗﻤﺎمی بدهی‌های آموزش‌وپرورش ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ و ﺣﻘﻮﻕ معلمان حق‌التدریسی اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ به‌زودی ﭘﺮﺩاﺧﺖ می‌شود، اضافه کرد: پاداش بازنشستگی فرهنگیان این استان تا پایان سال ۹۵ پرداخت‌شده است.

