به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه مطالبات حق‌التدریس نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش استان سمنان تا بهمن‌ماه پرداخت‌شده است، ابراز داشت: فرهنگیان اگر مطالباتی دارند با مراجعه به اداره های آموزش‌وپرورش شهرستان و منطقه خود می‌توانند آن را پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه ۴۰۰ فرهنگی استان سمنان امسال بازنشسته خواهند شد، افزود: پاداش بازنشستگی این دسته افراد نیمه اول سال ۹۷ پرداخت خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان بابیان اینکه ۱۰ هزار معلم در استان فعالیت می‌کنند، ابراز داشت: مطالبات نیروهای شاغل در آموزش‌وپرورش که علاوه بر ۲۴ ساعت موظفی خود، حق‌التدریس دارند، تا اواسط اسفندماه پرداخت می‌شود.

دستورانی بابیان اینکه ﺗﻤﺎمی بدهی‌های آموزش‌وپرورش ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ و ﺣﻘﻮﻕ معلمان حق‌التدریسی اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ به‌زودی ﭘﺮﺩاﺧﺖ می‌شود، اضافه کرد: پاداش بازنشستگی فرهنگیان این استان تا پایان سال ۹۵ پرداخت‌شده است.