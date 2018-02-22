۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران معرفی شد

ساری - احمد حسین زادگان فرماندار ساری با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان فرماندار ساری پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران معرفی شد.

پیش از این، علیرضا یونسی به مدت چهار سال و پنج ماه معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران مشغول فعالیت بوده است.

همچنین سمیه یوسفی طوسی به عنوان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران جایگزین مریم جمشیدی مدیرکل قبلی این دفتر شد.

در جلسه شورای اداری مازندران، احکام فرمانداران نور، نوشهر و فریدونکنار اعطاء شد.

