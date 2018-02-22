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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

توسط دانشگاه آزاد؛

نتایج کاردانی پیوسته براساس سوابق تحصیلی اعلام شد

نتایج کاردانی پیوسته براساس سوابق تحصیلی اعلام شد

نتایج کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج  کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی  اعلام شد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.net از نتایج انتخاب رشته خود اطلاع یابند.

پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی sanjesh.iau.ac.ir در قسمت راهنمای ثبت نام  از مدارک لازم جهت ثبت نام آگاهی یابند و مطابق زمان بندی اعلام شده به محل دانشگاهی قبولی جهت ثبت نام مراجعه کنند.

همچنین نتایج کاردانی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4234236
زهرا سیفی

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