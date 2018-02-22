انتظارم از بازیکنان تیم والیبال شهرداری بیشتر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل بناکار بعد از باخت سه بر صفر تیمش مقابل خاتم اردکان در بازی خانگی افزود: بازیکنان تیم شهرداری تبریز بدلیل مسائل بیرونی که نمی توانم در اینجا بیان کنم ناراحت بودند و متاسفانه ما هم نتوانستیم این ناراحتی را برطرف کنیم؛ امیدوارم در بازی بعدی که در اردکان می باشد بازیکنان تیم شهرداری تبریز بهتر عمل کنند تا شرمنده این هواداران پر شور نباشیم و بازی سوم را دوباره در تبریز با حمایت این هواداران انجام بدهیم.

وی در پاسخ به این سوال که در ست سوم بعضی از بازیکنان فیکس تیم را با بازیکنان کم بازی کرده تیم، تعویض کردید، گفت: در لیگ برتر بازیکن فیکس یا غیر فیکس نداریم، هر بازیکنی که در بازی والیبال انتظار مربی خود را برآورده نکند، تعویض می شود و همانطور که دیدید بازیکنان تعویض شده بهترعمل و خوب بازی کردند.

بناکار با اشاره به اینکه پنج بازیکن فیکس تیم حریف، بازیکنان سابق تیم شهرداری تبریز بودند، اظهار کرد: خیلی خوشحال هستم که این بازیکنان برای تیم خود بهترین عملکرد را داشتند و فکر می کنم انگیزه کافی برای انجام بازی خوب مقابل ما را داشتند چرا که بهتر از ما بازی کردند و مستحق برد بودند.