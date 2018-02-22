به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بکر بوزداغ معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز پنج شنبه در حالیکه بیش از یک ماه از آغاز تجاوز نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه می گذرد در اظهاراتی اعلام کرد: ترکیه تا پاکسازی تمامی گروه های تروریستی و عناصر آن ها در منطقه به مبارزه خود ادامه خواهد داد.

معاون نخست وزیر ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق در این خصوص ادامه داد: اگر نیروهای سوریه نیز با لباس گروه تروریستی ی‌پ‌گ یا پ‌ی‌د وارد آنجا شوند، مورد هدف قرار خواهند گرفت. هر کسی که در کنار گروه های تروریستی در مقابل نیروهای مسلح ترکیه قرار بگیرد، مورد هدف ما قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دولت ترکیه در ادامه افزود: بر این باوریم که اقدامات عملی ایالات متحده آمریکا به اندازه اظهارات آنها حائز اهمیت است. به همین علت از این پس به عملکرد آنها نگاه می کنیم. نمی گذاریم هیچ کشوری حتی آمریکا از گروه های تروریستی حمایت کرده و از آنها محافظت کند. به وضوح می گوییم ترکیه با هر کسی که از آنها حمایت یا محافظت کند، مخالف است. ما در میدان با تروریست ها مبارزه می کنیم و با کسی که برای حمایت از آنها وارد شود نیز مبارزه خواهیم کرد.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه گذشته عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.