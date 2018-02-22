گلایه نائب رئیس شورای عالی استانها از بی توجهی مسئولین به شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، علیرضا احمدی نائب در نطق پیش از دستور خود در سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که صبح روز پنج شنبه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به اصل ۱۰۳ قانون اساسی اظهار کرد: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند.

وی گفت: بر این اساس جایگاه شوراها که از ارکان نظام هستند و جایگاه ویژه ای در کشور دارند باید باور شود. در شورای اسلامی شهر و روستا با نارضایتی مواجه هستیم در صورتی که قانون اساسی به صراحت از شوراها دفاع می کنند.

نائب رئیس شورای عالی استانها در ادامه سخنان خود رشادت ها و جان فشانی های جوانان و نوجوانان را در ۸ سال دفاع مقدس یادآور شد و افزود: برای رسیدن به این جایگاه خون پاک شهیدان ریخته شده تا تمام مسئولین و اعضای این نهاد بتوانند به راحتی به تصمیم گیری بپردازند و با توجه به سوگندی که در برابر قرآن خورده ایم باید حامی حقوق مردم باشیم.

احمدی با بیان اینکه شوراها باید بر اساس قانون به صورت قاطع و محکم به وظایف خود عمل کنند و نارضایتی های و مشکلات مردم را پیگیری و مرتفع کنند افزود: امروز کسانی که به عنوان نماینده مردم در شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شوند امین مردم هستند و سایر مجموعه ها نیز باید به آنها احترام بگذارند؛ این در حالی است که می‌بینیم برخی مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا در کمیته تطبیق فرمانداری‌ها رد می‌شود و این جای تعجب دارد.

وی در پایان سخنان خود در سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون حل مشکلات مردم ادامه داد: شوراها به شعارهای خود در زمان برگزاری انتخابات پایبند باشند و از مسئولین محترم درخواست می شود که به فکر شوراها باشند و جایگاه تعریف شده آن ها را در قانون در اختیارشان بگذارند تا این نهاد بتوانند با خیالی آسوده برای شهر و یا روستای خود سیاستگذاری و تدبیر کند.