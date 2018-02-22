ایران اسلامی در همه ابعاد نمونه است/لزوم وحدت بین مسلمین

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا احمد شیخی امروز پنجشنبه در همایش پرچمداران بصیرت که با حضور روحانیون و ائمه جمعه و جماعات شیه و سنی استان کرمانشاه و به میزبانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در مجتمع بعثت برگزار شد، با اشاره به آیاتی از قرآن مبنی بر وحدت گفت: در آیات قرآن شکی نیست و ما باید اوضاع و احوال خودمان را بررسی کنیم که آیا در این راستا گام هایی برداشته ایم و اینکه چه گام های مثبتی برداشته ایم؟ ایا در این زمینه تحرکات مثبتی داشته ایم یا خیر؟ و اینکه کجای کارمان لنگ است؟ و به آنجا بپردازیم.

وی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی ایران در همه ابعاد نمونه هستیم، گفت: ای کاش همه اهل سنت و تشیع در جهان و در مجموع جهانیان اینگونه بودند.

امام جمعه ثلاث باباجانی گفت: بارها انتقاد شده که چرا در کشورهای اسلامی جنگ برپا می شود؟ و بسیاری از اروپائیان از این موضوع انتقاد می کنند که چرا بسیاری از افراد بی دین در بسیاری از کشورها با هم مشکلی ندارند اما در این کشورها جنگ است؟

وی افزود: پاسخ این سوال مشخص است. آنهایی که دین ندارند با همدیگر نیز مشکلی ندارند، چرا که مسیحیت و یهودیت در مقابل سیاست عقب نشینی کردند و فضا را برای هرج و مرج و بی دینی خالی کردند.

این مسئول با اشاره به آیه «اقرا باسم ربک» گفت: اعتقاد ما چیزی دیگری است و از ابتدای اسلام تا انقلاب چیز دیگری آموخته‌ایم و خوانده ایم.

وی تاکید کرد: ما به دلیل اینکه قیام کردیم در شرایط جنگ قرار گرفتیم و اگر جمهوری اسلامی، پسوند اسلامی نداشت، کسی کاری به کار او نداشت.

امام جمعه ثلاث باباجانی با اشاره به سخنان گهربار پیامبر اکرم(ص) گفت: پذیرش اسلام مسئولیت دارد امکا دشمنان می خواهند علمای اسلام مثل سایر رهبران کلیساها و دیرها عقب نشینی کنند.

وی با اشاره به آیات قرآن گفت: اینها به دلیل اینکه امربه معروف و نهی از منکر نکردند و مورد هجمه نیستند اما ما امر به معروف و نهی از منکر کردیم و مورد هجمه قرار داریم.

ماموستا شیخی با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیب زیادی طی کرده ایم، گفت: توطئه ها و ترفندهای دشمنان ادامه دارد و هر روز آتش جدیدی برافروخته می شود و روی کار می آید. هر روز دشمنان آتش افروزی می کنند و هر روز خدا آن را خاموش می کند.

وی افزود: ما در مقابل جنگ ها و توطئه های زیادی از دشمنان قرار گرفیتم و هنوز هم این تهدیدات ادامه دارد.

این مسئول با اشاره به مرزی بودن شهرستان ثلاث باباجانی گفت: این طبیعت مرز است و دشمنان از مرز به داخل کشور نفوذ می کنند.

وی ادامه داد: ای کاش مخالفین عقل داشتن و می فهمیدند و خود گروهک داعش می فهمید نه تنها در ایران بلکه در جهان هیچ جایگاهی ندارد. حتی آنها که از داعش حمایت می کنند، آن را قبول ندارند.

امام جمعه ثلاث باباجانی گفت: دشمنان اسلام تصور نکنند که چون در خاورمیانه و کشورهای اسلامی جنگ است، اینها فرهنگ ندارند. نه اینطور نیست، اینها دین دارند واگر هم جنگی راه افتاده است، مسبب آن استکبار جهانی بوده و آنها این جنگ ها را به راه انداخته اند.

وی افزود: اما به لطف خدا هر چه استکبار جهانی در مورد ایران سرمایه گذاری کرده، سرمایه اش از دست رفته و تیرشان به سنگ خورده است.

شیخی خاظرنشان و تاکید کرد: ما خیلی از فراز و نشیب ها را طی کرده و عملا نشان داده ایم که چه در مسئله کمک به مردم زلزله زده و چه در مسئله مبارزه با داعش وحدت داریم.

وی گفت: مردم دشمن را می شناسند و در این زمینه بصیرت دارند و در راه پیمایی ۲۲ بهمن، ۸ سال جنگ تحمیلی و ۹ دی حضور دارند و کسانی که پشت رسانه های معاندین نشسته و یا اغتشاش می کنند، نیستند. ملت ایران کسانی هستند که همواره در صحنه حضور دارند.

این مسئول تاکید کرد: دشمنان هر روز و هر ساعت به دنبال ایجاد تفرقه بین امت اسلامی هستند و متاسفانه برخی از کشورها غفلت کرده و بصیرت ندارند.

وی در پایان از تمام کسانی که در زلزله به مردم این شهرستان کمک کردند، تقدیر و تشکر به عمل آورد.