به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حسینی در نشست هماهنگی امور عشایر میامی که ظهر پنجشنبه به میزبانی فرمانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه عشایر این شهرستان هشت درصد لبنیات تولیدی عشایر استان سمنان را به خود اختصاص دادهاند، تأکید کرد: سالانه چهار هزار ۶۰۰ تن لبنیات توسط عشایر استان تولید میشود که از این میزان ۳۴۰ تن سهم عشایر میامی است.
وی افزود: عشایر استان سمنان همچنین سالانه ۹هزار و ۲۳۰تن گوشت قرمز نیز تولید میکنند که ۳۶۰ تن از این میزان سهم میامی به عنوان شرقیترین شهرستان استان سمنان است.
عشایر اشتغال آفرین هستند
مدیرکل عشایری استان سمنان، بابیان اینکه عشایر کمترین قشری هستند که به آمار بیکاری استان میافزایند چراکه علاوه بر اشتغال درزمینهٔ خود، برای ۱۰ گروه دیگر نیز شغل ایجاد میکنند، تأکید کرد: مجموع این اقدامات باعث شده تا علیرغم خشکسالی در سال جاری شاهد تولید ۱۴هزار تن فرآوردههای دامی از سوی این قشر باشیم همچنین پیشبینی میشود در سال جاری ۷۳۰ تن گوشت قرمز به میزان تولید عشایر استان سمنان افزوده شود.
حسینی بابیان اینکه ۸.۱۴درصد از عشایر استان سمنان در میامی حضور دارند، گفت: این شهرستان ۱۰درصد دام استان را نیز در خود جای داده، همچنین در حوزه صنایعدستی عشایر میامی فعالیت خوبی رادارند و بهگونهای که نام این شهرستان در پایتخت نیز شناخته میشود.
وی افزود: استان سمنان در اقلیم نیمهخشک کشور قرار دارد و با توجه به گزارش هواشناسی پنجمین استان خشک کشور هستیم لذا در حوزه عشایری ۱۹پروژه آبرسانی افتتاح شد که هفت مورد آن در میامی بود.
وجود ۴۶۸خانوار عشایر در میامی
سرپرست اداره امور عشایر میامی نیز در این نشست، گفت: تعمیر و مرمت آبانبارها و لایروبی قنات برای عشایر، بهسازی چشمهها و انتقال آب، حفر چاه مال داری و نصب آبشخور از مهمترین اقدامات صورت گرفته امور عشایری در میامی است
پرویز صادقی افزود: توزیع تسهیلات قرضالحسنه خشکسالی از ماده۱۰و۱۲به مبلغ۸۰۰میلیون ریال و همچنین تسهیلات به تشکلهای عشایری به مبلغ ۱۶۰میلیون تومان از دیگر اقدامات صورت گرفته برای ۴۶۸خانوار عشایری میامی محسوب میشود.
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