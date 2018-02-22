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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۶

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان:

تاریخ کوچ عشایر تغییر می‌کند/ هماهنگی با استان‌های همجوار

تاریخ کوچ عشایر تغییر می‌کند/ هماهنگی با استان‌های همجوار

خرم‌آباد- معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از تغییر تاریخ کوچ عشایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله خجسته‌پور در جلسه کوچ عشایر اظهار داشت: با توجه به شرایطی که امسال وجود دارد باید تقویم مصوب شده کوچ را تغییر دهیم که اقدام در این راستا مساعدت استان‌های همجوار را می‌طلبد.

وی ادامه داد: از استان‌ همدان تقاضا داریم ظرف مدت هفته آینده جلسه‌ای تشکیل داده تا با لرستان توافق شود که تاریخ کوچ از ۱۵ اردیبهشت سال آینده به اول این ماه تغییر کرده و راه را باز کند تا عشایر همدان نیز بتوانند حرکت کنند.

خجسته‌پور با بیان اینکه موضوع مراتع به تنهایی مطرح نیست، اضافه کرد: قصد داریم تا حد ممکن از ایجاد مشکلات اجتماعی جلوگیری کنیم تا این معضل به مشکل امنیتی تبدیل نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: مشکل خشکسالی حساسیت میان کشاورزان و عشایر را به وجود می‌آورد.

کد مطلب 4234305

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