به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله خجسته‌پور در جلسه کوچ عشایر اظهار داشت: با توجه به شرایطی که امسال وجود دارد باید تقویم مصوب شده کوچ را تغییر دهیم که اقدام در این راستا مساعدت استان‌های همجوار را می‌طلبد.

وی ادامه داد: از استان‌ همدان تقاضا داریم ظرف مدت هفته آینده جلسه‌ای تشکیل داده تا با لرستان توافق شود که تاریخ کوچ از ۱۵ اردیبهشت سال آینده به اول این ماه تغییر کرده و راه را باز کند تا عشایر همدان نیز بتوانند حرکت کنند.

خجسته‌پور با بیان اینکه موضوع مراتع به تنهایی مطرح نیست، اضافه کرد: قصد داریم تا حد ممکن از ایجاد مشکلات اجتماعی جلوگیری کنیم تا این معضل به مشکل امنیتی تبدیل نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: مشکل خشکسالی حساسیت میان کشاورزان و عشایر را به وجود می‌آورد.