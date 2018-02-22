آئین اختتامیه جشنواره عکس ورزشی شمالغرب کشور در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره عکس ورزشی شمال غرب کشور ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره به برگزاری آن در محورهای مسابقات ورزشی، ورزش و بسیج، ورزش و خانواده، ورزش جانبازان و معلولان و ورزش و نماز اشاره کرد.

سیدخلیل حسینی با اشاره به ارسال ۶۸۴ اثر از ۸۲ عکاس به این جشنواره تصریح کرد: این رویداد ورزشی با هدف ترویج ورزش همگانی و انفرادی در دو سال اخیر برگزار شده است.

وی به استقبال گسترده عکاسان ورزشی از این جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: ۳۲ عکس از آثار ارسالی به بخش نمایشگاهی جشنواره ارسال شده است.

دبیر جشنواره عکس ورزشی شمال غرب کشور ادامه داد: از این تعداد سه اثر منتخب بوده و هفت اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شده است.

به گفته وی این جشنواره توانسته در نشاط آفرینی بین عکاسان ورزشی موثر عمل کرده و به ضبط و ثبت هنرمندانه رویدادهای ورزشی نیز منجر شود.