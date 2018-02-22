مسابقه نجات تخم مرغ در آبدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان دیر صبح پنجشنبه در این مراسم با تجلیل از دانش‌آموزان شرکت‌کننده، دست‌اندرکاران و مجریان این مسابقه، برگزاری چنین مسابقاتی را باعث شکوفایی استعداد دانش آموزان دانست.

مسعود تنگستانی با ارائه مثال‌هایی از مخترعان و مبتکران بزرگی که باعث تحول در جهان شده‌اند جرقه و شروع این اختراعات و تحولات بزرگ را از همین برنامه ها دانست که می‌تواند خودباوری را در نوجوانان نهادینه کند.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر جوانان ایرانی در زمینه‌های مختلف از دانش آموزان خواست تمام تلاش و کوشش خود را در استفاده از همه امکانات به کار گرفته تا شاهد اعتلاء شهرستان و نیز کشور در زمینه های مختلف باشیم.

تنگستانی با بیان اینکه ایرانی از نظر هوش چیزی از غربی‌ها کم ندارد گفت: اعتماد به نفس، اراده قوی و شکست ناپذیری از عواملی است که با داشتن آنها و حتی با بهره هوشی متوسط می‌توان کارهای بزرگی انجام داد که حتی منشاء تحولات بزرگی در جهان باشد.

در این مسابقه بیش از ۳۳ گروه شرکت کننده از دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم بخش آبدان با پرتاب تخم مرغ سازه‌های خود را امتحان کردند و در پایان با حضور فرماندار شهرستان دیر، معاون فرماندار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر، شهردار و اعضای شورای آبدان سازه برتر با نظر هیئت داوران تجلیل شد.

مدیر دبیرستان دخترانه رضوان آبدان نیز در حاشیه این مسابقه هدف از برگزاری این مسابقه را بالابردن خلاقیت در دانش آموزان، بالابردن دقت، ایجاد نشاط وشادی دربین دانش آموزان عنوان کرد.

بتول درویشی ادامه داد: دانش آموزان شرکت کننده در ۳۳ گروه با هم رقابت کردند که در پایان به خلاق‌ترین سازه‌ها و همچنین چهار گروه هدایایی اهدا شد.