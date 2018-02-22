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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

استاندار مازندران:

پالایشگاه شیر ۱۷ هزار شغل در مازندران ایجاد می کند

پالایشگاه شیر ۱۷ هزار شغل در مازندران ایجاد می کند

ساری - استاندار مازندران گفت: با ایجاد پالایشگاه شیر برای ۱۷ هزار نفر در استان شغل ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری به احداث پالایشگاه شیر در مازندران اشاره کرد و با بیان اینکه این پالایشگاه حدود ۱۷ هزار شغل ایجاد خواهد کرد افزود:این پالایشگاه با مصرف روزانه ۵ میلیون شیر و استفاده از هزار و ۷۰۰ دامداری ۱۰۰ راسی برای تامین مواد اولیه به همکاری دستگاههای متولی و بانک ها نیاز دارد که باید این امر  محقق شود.

وی ادامه داد: فرمانداران برای جذب سرمایه گذاری و کمک به روند رشد توسعه اقتصادی برای حمایت از فعالان اقتصادی  از مصوبات به خوبی استفاده کنند.

استاندار مازندران یادآور شد: سرفصل های توسعه استان در ۱۲ محور برنامه ریزی شده  و پس از تصویب باید ملاک عمل همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تسهیل گری می تواند تحول خوبی را در صنعت گردشگری و دریایی ایجاد کند   یادآور شد: سرفصل های  جدید توسعه ای استان می تواند اشتغال پایدار را فراهم کند  و جمعیت روستایی استان را تثبیت کرده و نیروی تحصیل کرده را به کار گیری کند.

استاندار مازندران گفت: هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان  تسهیلات برای  اشتغال روستایی و فراگیر در سال ۹۶ اختصاص یافت که باید زمینه جذب این اعتبارات برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال صورت گیرد.

کد مطلب 4234314

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