الجبیر: به ایران می گوییم بس است و انقلاب تمام شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در سخنانی در برابر پارلمان اورپا مدعی شد: ایران به دنبال دخالت در امور داخلی کشورها از باب طایفه گری است. ایران اصل شهروندی را به رسمیت نمی شناسد. ما باید همکاری کنیم تا ایران در امور منطقه دخالت نکند. به ایران می گوییم بس است و انقلاب تمام شد. توافق هسته ای به تنهایی بازدارندگی در برابر ایران ایجاد نمی کند. اجازه دادن به ایران برای غنی سازی اورانیوم در آینده آنرا قادر می سازد که سلاح هسته اش بسازد. توافق هسته ای با ایران ضعیف است و باید شامل مراکز اعلام نشده هم بشود ما باید همکاری کنیم تا ایران در امور کشورهای منطقه دخالت نکند.

وزیر خارجه سعودی ادعا کرد: ایران حامی بزرگترین سازمان تروریستی یعنی حزب الله است و حامی القاعده است و رهبر آنرا اسامه بن لادن را در خود پذیرفته بود. ایران باید مورد بازخواست قرار گیرد. ما از رفتار خصمانه ایران در منطقه به تنگ آمده ایم. ایران کشور افراطی است که می تواند به زودی به سلاح هسته ای برسد.

وی افزود: ما خواهان حل سیاسی بحران در سوریه هستیم و این تنها راه است. باید به بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای حل سیاسی بحران فشار وارد شود. ما به رایزنی با روسیه به منظور فشار بر اسد ادامه می دهیم.

الجبیر گفت: ما در مرحله بازسازی روابط با عراق هستیم و در راستای حمایت کامل از عراق به منظور تضمین عدم بازگشت داعش تلاش می کنیم!

وزیر خارجه سعودی در ادامه ادعا کرد: انصارالله مورد حمایت ایران از ایران موشک های بالستیک دریافت می کند. انصارالله عامل گرسنگی در یمن هستند و همه جا را مین گذاری کرده اند و مانع از کمکها برای یمنی ها می شوند و آنها را می دزدند.

وی درباره روابط قطر با اشاره به اینکه دوحه پناهگاهی برای تروریستها شده است گفت: به قطر می گوییم که مخالف تروریسم هستیم و مخالف حمایت قطر از تروریسم هستیم. ما اجازه تروریسم و حمایت مالی از آنرا نمی دهیم. ما درخواست ساده ای از قطر داشتیم و آن توقف حمایت قطر از تروریسم و افراط گرایی است.