شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری شدت می گیرد، اظهار داشت: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، با استقرار سامانه بارشی در سطح استان تا اواسط هفته آینده به تناوب بارش باران، در ارتفاعات بارش برف، رعد و برق، در نقاط مستعد تگرگ و همچنین گاهی وزش باد شدید پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: شدت بارش ها در برخی مناطق استان به ویژه در نیمه غربی و جنوبی انتظار می رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شدت بارش ها برای روز شنبه و در نیمه غربی پیش بینی شده و مه صبحگاهی برای صبح جمعه در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.