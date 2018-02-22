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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری شدت می گیرد

بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری شدت می گیرد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری شدت می گیرد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری شدت می گیرد، اظهار داشت: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، با استقرار سامانه بارشی در سطح استان تا اواسط هفته آینده به تناوب بارش باران، در ارتفاعات بارش برف، رعد و برق، در نقاط مستعد تگرگ و همچنین گاهی وزش باد شدید پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: شدت بارش ها در برخی مناطق استان به ویژه در نیمه غربی و جنوبی انتظار می رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شدت بارش ها برای روز شنبه و در نیمه غربی پیش بینی شده و مه صبحگاهی برای صبح جمعه در برخی مناطق چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

کد مطلب 4234348

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