آب باید به کالای اقتصادی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزءقاسمی ظهر پنج شنبه در بازدید استاندار زنجان از شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان با بیان اینکه امروز زمان آن فرا رسیده است که آب به یک کالای اقتصادی تبدیل شود، افزود: تجربه نشان داده است که مردم به هر چیزی که برای به دست آوردن آن قیمت واقعی‌اش را هزینه می‌کنند، ارزش قائل شده و در مصرف آن به گونه‌ای رفتار می‌کنند که رفتارهای غلط کمتر دیده شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه هنوز در زمینه مصرف صحیح آب در بخش‌های مختلف با آنچه که نیاز امروز منابع آبی است، فاصله داریم و اگر این فاصله‌ها زود از میان برداشته نشود، مشکلات زیادی به سراغمان خواهد آمد، ادامه داد: شرکت آبفای استان با وجود دغدغه‌های زیادی که در زمینه تأمین منابع مالی دارد، طرح‌های قابل توجهی را در دست اجرا دارد تا بتواند با بهره‌برداری از آن‌ها خدمات بهتری را به شهروندان استان ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای اصلی این شرکت اهتمام به توسعه شبکه فاضلاب شهری است، یادآور شد: در همین راستا چندین طرح فاضلاب در شهرهای مختلف استان در حال اجرا است که در این راستا می‌توان به طرح فاضلاب شهر زنجان با سرمایه‌گذاری ۱۱۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان یکی از طرح‌هایی که در این زمینه در حال اجرا توسط این شرکت است،

جزء قاسمی افزود: همچنین طرح‌های دیگری در این زمینه شامل طرح فاضلاب شهرهای خرم‌دره با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد، طرح فاضلاب زرین‌آباد با پیشرفت ۷۳ درصد، طرح فاضلاب دندی با پیشرفت ۷۴ درصد و طرح فاضلاب ماه‌نشان را در حال اجرا داریم تا بتوانیم با توسعه این طرح‌ها، در بخش ساماندهی فاضلاب و استفاده از پساب‌هایی که مدیریت نمی‌شود، گام بلندی برداریم.