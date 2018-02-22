عزت در اطاعت از امر خداست/سطحی نگری دینی از آفات امروز جامعه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه قزوین، آیت الله عبدالکریم عابدینی در جلسه اخلاق حوزه علمیه در مسجدالنبی(ص) با اشاره به حضور شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در قزوین اظهار کرد: شهدای گمنام اگرچه بی نام و نشانند اما نام آوران تاریخ هستند و این روزها به واسطه حضورشان در شهرهای مختلف دل‌های اهل ایمان را تکان دادند، برای خانواده‌های چشم به راه این شهدای گمنام طلب صبر و عزت می‌کنیم.

امام جمعه قزوین در ادامه به حادثه خیابان پاسداران تهران اشاره کرد و افزود: تعدادی از نیروهای انتظامی و بسیجی ما در اغتشاشات اخیر تهران توسط اشراری که به نام دین، عرفان و سوژه‌های معرفتی فعالیت می‌کنند به شهادت رسیدند، این عده خشونت داعشی را در کشور به نمایش گذاشتند.

وی بیان کرد: این شهدای عزیز قربانی جهالت، ریا، نفاق و نوکری استکبار شدند که از خدای متعال برای آنها علو درجات و برای خانواده‌های این عزیزان تسکین دل طلب می‌کنیم.

این مفسر قرآن و نهج البلاغه با بیان اینکه قرآن و حدیث باید اصل زندگی ما قرار بگیرد، عنوان کرد: ریشه شکل گیری همه احادیث از آیات قرآنی نشأت می‌گیرد، امروز سطحی نگری دینی از مهمترین آفات جامعه است و همه ما وظیفه داریم که با بیان دقیق مطالب دینی، باور مردم علاقه مند به قرآن و احادیث را عمق ببخشیم.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: سطحی نگری دینی آفت بزرگی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی کرد، گاهی در روضه های خانگی شاهد انتشار برخی مطالب مسموم و غیرمستند هستیم که نگاه عامه مردم را نسبت به دین و ائمه تغییر می‌دهد، در صورتی که همه ما وظیفه داریم به کارهای زمین مانده و معرفتی بپردازیم تا بتوانیم ارتباط مردم را با قرآن و سیره واقعی ائمه(ع) قوت ببخشیم.

وی با اشاره به ضرورت لزوم اطاعت امر خدا در زندگی بیان کرد: ما باید به گونه ای ملزم به مبانی دینی شویم که در هرکجا حاضر می‌شویم ما را به عنوان بنده مومن و ملتزم به اوامر خدا بشناسند، یعنی انسانی پایبند به اوامر الهی و ناهی از منکرات باشیم.

آیت‌الله عابدینی با بیان اینکه امیرمومنان(ع) پس از تقوا به لزوم امر خدا بودن تاکید دارد، تصریح کرد: هرچه خداوند در قرآن کریم امر و نهی کرده جزو «وَ لُزُومِ أَمْرِهِ» در کلام امیرمومنان(ع) به حساب می‌آید.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین ابراز کرد: امام صادق علیه السلام فرموده اند؛ «تقوا یعنی هرکجا که خداوند امر کرده و می‌خواهد ما را آنجا ببیند، حضور داشته باشیم و مبادا جایی که خدا دوست ندارد حضور داشته باشیم»، این حدیث جامع ترین معنای تقوا در منابع روایی است.

وی با اشاره به آیه ۷ سوره حشر عنوان کرد: این آیه می‌گوید هرچه را که پیامبر اسلام (ص) برای شما فرستاد بگیرید و هرچه را نهی فرمود آن را کنار بگذارید»، همچنین در آیه ۱۶۹ سوره بقره آمده است همانطور که اوامر خداوند را باید اطاعت کنیم اوامر دیگری هم وجود دارد که ما باید دقت کنیم که هر امری را تبعیت نکنیم؛ زیرا شیطان هم امر به بدی و فحشا کرده و انگیزه گناه ایجاد می‌کند.

امام جمعه قزوین با اشاره به آیه ۲۶۸ سوره بقره گفت: شیطان همواره نسبت به فقر وعده می‌دهد و امر به فحشا می‌کند اگر ما این وعده را باور کنیم هیچ چیزی نداریم و به یک موجود چشم و گوش بسته برای اجراکردن اوامر شیطان تبدیل می‌شویم، امروز استکبار جهانی با همین رویه درحال تضعیف کشورهای دیگر و از بین بردن توان و استقلال آنها با هدف مطیع کردن این کشورهاست.

وی عنوان کرد: در نهج البلاغه امیرمومنان می‌فرماید؛ انسانی که عمل به اوامر الهی دارد خداوند چراغ هدایت را در قلبش قرار می‌دهد و دلش را آباد می‌کند، اما عده ای با جهالت و نادانی امر غیرخدا را تبعیت می‌کنند و گمراه هستند و خود به آن آگاه نیستند و در واقع مرده زنده نما هستند.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: امروز شاهدیم که عده ای با نگاه به فرهنگ غربی به دنبال الگوگیری از آنها و اجرابی کردن سبک زندگی غربی در کشور هستند؛ به فرموده امیرمومنان(ع) این عده جاهلانی هستند که از جهال و ضلال پیروی می‌کنند که شبکه‌هایی از فریب با ریسمان هایی از دروغ می بافند تا انسان‌ها را به قهقرا بکشانند.