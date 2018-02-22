به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، جمال یوسفی با اشاره به اینکه روز گذشته به دعوت دادستان استان کرمانشاه جلسه‌ای با مدیران کل بیمه‌ها و جانشین نیروی انتظامی استان در رابطه با تصمیم پرداخت خسارت برای حادثه‌دیدگان برگزار شد، افزود: در این جلسه چهار پیشنهاد مطرح شد و در صورتی که این پیشنهادات به موافقت مراجع بالاتر نیز برسد به طور حتم روند خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان سرعت می‌گیرد و امیدواریم تا یکی دو ماه آینده این راهکارها را عملی کنیم.