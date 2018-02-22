به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، جمال یوسفی با اشاره به اینکه روز گذشته به دعوت دادستان استان کرمانشاه جلسهای با مدیران کل بیمهها و جانشین نیروی انتظامی استان در رابطه با تصمیم پرداخت خسارت برای حادثهدیدگان برگزار شد، افزود: در این جلسه چهار پیشنهاد مطرح شد و در صورتی که این پیشنهادات به موافقت مراجع بالاتر نیز برسد به طور حتم روند خدمترسانی به زلزلهزدگان سرعت میگیرد و امیدواریم تا یکی دو ماه آینده این راهکارها را عملی کنیم.
یک مقام مسئول عنوان کرد؛
۸۹۰ میلیارد ریال خسارت به زلزلهزدگان کرمانشاه پرداخت شد
یک مقام مسوول بیمه ای استان کرمانشاه گفت: تاکنون در مجموع از سوی ۲۱ شرکت بیمه، حدود ۸۹۰ میلیارد ریال خسارت به زلزلهزدگان کرمانشاه که دارای بیمهنامه بودند، پرداخت شد.
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