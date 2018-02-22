مراکز روزانه سالمندان در هرمزگان راه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست شورای سالمندان استان هرمزگان که در سرای سالمندان لقمان حکیم بندرعباس برگزار شد، عنوان کرد: هدف از برگزاری نشست در مرکز سالمندان آشنایی مدیران با فعالیت ها و لمس و درک مسائل و مشکلات سالمندان از نزدیک است.

وی ادامه داد: در آموزه های دینی توصیه هایی فراوانی در خصوص مراقبت از سالمندان و تکریم این گنجینه های ارزشمند وجود دارد و مدیران باید اتخاذ و پیگیری هر تصمیمی در این شورا را جدای از وظیفه اداری، وظیفه ای شرعی و اخلاقی بدانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به ضرورت راه اندازی مراکز روزانه سالمندان در استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: این مراکز با فعالیت های بسیار خوب سهم بزرگی در نشاط اجتماعی و سلامت جسم و روان سالمندان دارند و لازم است با اطلاع رسانی مناسب و همکاری بهزیستی، صدا و سیما و مطبوعات، اذهان عمومی و خیرین را به سمت راه اندازی تعداد بیشتری از این مراکز در استان هدایت کرد.

اکرمی همچنین بر لزوم اختصاص زمین برای انتقال سرای سالمندان لقمان حکیم به شهر بندرعباس تاکید کرد.

منصور اخلاقی پور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان نیز در این نشست از برگزاری جشن گلریزان مردمی برای جمع آوری کمک جهت راه اندازی مرکز سالمندان جدید در استان خبر داد و بیان داشت: این جشن با همراهی بهزیستی، کمیته امداد و صدا و سیما برگزار خواهد شد.