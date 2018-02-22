مشکلات کردستان بانحوه کار دستگاه های اجرایی و بانک ها حل نمی شود

به گزارش خبرنگارمهر، بهمن مرادنیا امروز پنج شنبه در کارگروه تخصصی اشتغال استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، عملکرد دستگاه های اجرایی و بانک های استان در جذب اعتبارات اشتغال فراگیر را رضایت بخش ندانست وگفت: متاسفانه اراده جمعی برای حل مشکلات استان وجود ندارد.

وی بیان کرد: بانک ها در پرداخت تسهیلات نهایت سختگیری را اعمال می کنند و علاو براین ارتباط مابین دستگاه های اجرایی استان هم ضعیف است.

وی با اشاره به اینکه دلیل عدم جذب اعتبارات در کردستان یا عدم نیاز استان یا نبود زمینه جذب آن است، اظهارداشت: قطعا استان ما به این اعتبارات نیاز دارد و باید برای جذب آن تلاش فراوانی انجام دهیم.

استاندار کردستان ادامه داد: باعث تاسف است که ۴۰ میلیارد تومان سهم تسهیلات روستایی طی سال های ۹۵ و ۹۶ استان تاکنون جذب نشده است.

مرادنیا اظهارداشت: وقتی مابین دستگاه های اجرایی ما همکاری لازم وجود ندارد دیگر تشکیل چنین جلساتی معنایی ندارد.

وی از عدم حضور تعدادی از مدیران بانک های استان در این جلسه گلایه کرد و افزود: هر کدام از بانک های استان که قادر به پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر نیستند اعلام کنند تا تکلیف تسهیلات و این طرح را مشخص کنیم و مکاتبات لازم را با مرکز در این رابطه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با این نحوه کار دستگاه های اجرایی و بانک ها مشکلی از استان حل نخواهد شد، بیان کرد: از آنجا که شرایط کردستان با دیگر استان های کشور یکسان نیست لذا نباید خود را با آنها مقایسه کنیم.

استاندار کردستان اظهارداشت: تسهیلات اشتغال فراگیر روستایی که سهم استان ۲۶۰ میلیارد تومان است را فقط به پروژه های توسعه باغات، شیلات و گلخانه اختصاص داده و پرداخت شود.

مرادنیا عنوان کرد: شاید مدیران استان ما در دوره ای که سایر استان های کشور توانستند با دلار های قیمت پایین توسعه پیدا کنند، هم چون مدیران کنونی قادر به جذب اعتبارات نبودند.

وی اظهارداشت: مدیران دستگاه های اجرایی ما امروز یا بی تفاوت به مشکلات جامعه هستند یا هنوز باور ندارند خلاصه در این رابطه مانعی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی فکر طرح های توسعه ای بزرگ از محل اعتبارات طرح اشتغال فراگیر باشند، گفت: برای آخرین بار از همه مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها می خواهم برای جذب اعتبارات این طرح همت کنند.

