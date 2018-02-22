به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بررسی نقشه های هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از عصر روز پنج شنبه با ورود سامانه بارشی دمای هوای اغلب مناطق استان کاهش یافته و بارش باران در برخی شهرها آغاز شده است.

وی افزود: بارش برف و باران ابتدا از مناطق جنوبی استان آغاز شده و بعد از شهرهای خلخال و کوثر، شهرهای اردبیل، نیر، نمین، سرعین و مشگین شهر را در بر می گیرد.

مدیر کل هواشناسی استان به تشدید بارش ها در روز جمعه اشاره کرد و افزود: بارش ها تا روز یکشنبه تداوم خواهد یافت‌.

دولتی مهر میزان بارش برف را ۳۰ سانتی متر در ارتفاعات عنوان و اضافه کرد: در گردنه الماس ۳۰ سانتی متر و گردنه صائین تا ۲۰ سانتی متر برف پیش بینی شده است.

وی با اشاره به کاهش دما ادامه داد: در شمال استان نیز طی روزهای آینده شاهد بارش باران و هوای ابری و مه آلود خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان متذکر شد: با توجه به شدت بارش ها آبگرفتگی معابر و کولاک در جاده ها دور از انتظار نیست.