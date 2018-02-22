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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

طی ۳ روز آینده؛

پیش‌بینی بارش برف و باران در اردبیل/ دما کاهش می‌یابد

پیش‌بینی بارش برف و باران در اردبیل/ دما کاهش می‌یابد

اردبیل- مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: پیش بینی می شود طی روزهای آینده بارش برف و باران شهرهای این استان را در بر گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بررسی نقشه های هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از عصر روز پنج شنبه با ورود سامانه بارشی دمای هوای اغلب مناطق استان کاهش یافته و بارش باران در برخی شهرها آغاز شده است.

وی افزود: بارش برف و باران ابتدا از مناطق جنوبی استان آغاز شده و بعد از شهرهای خلخال و کوثر، شهرهای اردبیل، نیر، نمین، سرعین و مشگین شهر را در بر می گیرد.

مدیر کل هواشناسی استان به تشدید بارش ها در روز جمعه اشاره کرد و افزود: بارش ها تا روز یکشنبه تداوم خواهد یافت‌.

دولتی مهر میزان بارش برف را ۳۰ سانتی متر در ارتفاعات عنوان و اضافه کرد: در گردنه الماس ۳۰ سانتی متر و گردنه صائین تا ۲۰ سانتی متر برف پیش بینی شده است.

وی با اشاره به کاهش دما ادامه داد: در شمال استان نیز طی روزهای آینده شاهد بارش باران و هوای ابری و مه آلود خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان متذکر شد: با توجه به شدت بارش ها آبگرفتگی معابر و کولاک در جاده ها دور از انتظار نیست.

کد مطلب 4234407
محمد میرزایی ناطق

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