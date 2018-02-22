محسن تقی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۵۴ خانه قرآن روستایی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این خانه های قران روستایی در ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: خانه های قرآن روستایی در چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف آموزش و حفظ و تفسیر قرآن فعالیت می کنند.

سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده از دیگر وظایف خانه های قرآنی به شمار می رود که برگزاری دوره های آموزشی سبک زندگی اسلامی از فعالیت های خانه های قرآن به شمار می رود.

وی تاکید کرد: فعالیت های قرآنی طی برنامه ریزی های انجام شده در این استان توسعه می یابد.