اختصاص 5/25 میلیون دلار کمک بلاعوض خارجی به بازسازی بم

مهندس محمود بزازان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر تخصیص اعتبارات سالیانه دولتی برای بازسازی بم ، 100 میلیارد ریال از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور ، جمعیت های صلیب سرخ برخی کشورها و... به حساب های ارزی و ریالی وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران واریز شد که این میزان در راستای اجرای بخشی از عملیات عمرانی به ویژه در احداث ورزشگاه بم صرف شد.

وی ادامه داد: همچنین از محل این کمک ها برای احداث کتابخانه و توسعه زایشگاه مهدیه بم تامین اعتبار شد.

مسئول دبیرخانه ستاد راهبردی و سیاستگذری بازسازی بم با بیان اینکه دولت اسپانیا نیز برای بازسازی بم 20 میلیون دلار به ایران کمک کرده است ، اظهار داشت: این کمک ها به صورت ارسال تجهیزات بوده است به طوری که 10 میلیون دلار آن به صورت کابل ، ترانس و سایر تجهیزات نیرو ، 4 میلیون دلار آن به صورت ماشین آلات و تجهیزات شهرداری بم و بروات ، 5 میلیون دلار به صورت تجهیزات بیمارستانی و غیر بیمارستانی به وزارت مسکن و یک میلیون دلار باقی مانده نیز صرف تهیه پروژه نرم افزاری و سخت افزاری با عنوان "بم در گذشته ، حال و آینده" شده است.

بزازان گفت: بخش اعظم این تجهیزات به بندرعباس وارد شده و پس از انجام عملیات گمرکی ، بزودی در محل های تعیین شده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی همچنین به کمک 35 میلیارد ریالی دولت فرانسه برای بازسازی بم اشاره و یادآور شد: این کمک ها به صورت تجهیزات بیمارستانی بوده و صرف تجهیز بیمارستان لویی پاستور بم شده است. این بیمارستان 96 تخت خوابی که پیش از زلزله به صورت نیمه کاره بوده ، امروز عملیات احداث آن به پایان رسیده و بزودی به بهره برداری می رسد.

مسئول دبیرخانه ستاد راهبردی و سیاستگذری بازسازی بم با بیان اینکه بانک توسعه اسلامی نیز یک میلیون دلار برای ساخت یک واحد ساختمانی برای بهزیستی بم اهدا کرده است ، یادآور شد: این واحد ویژه نگهداری معلولان در بم مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بزازان در ادامه به دیگر فعالیت های صورت گرفته از خارج کشور برای بازسازی بم اشاره کرد و افزود: بخش اعظم این کمک ها در قالب کارهای اجرایی نظیر ساخت مسکن برای روستاییان بی بضاعت بوده است. ضمن اینکه دولت ژاپن نیز یک هزار واحد پیش ساخته برای اسکان ساکنان بم و بروات اهدا کرده و با تصمیم این ستاد نسبت به توزیع این واحدها ، بزودی تحویل داده می شود.

به گفته وی ، سازمان های خیریه بین المللی نیز اقدامات قابل قبولی نسبت به احداث درمانگاه ها ، مراکز بهداشتی و ساخت مدارس ارایه داده اند.

مسئول دبیرخانه ستاد راهبردی و سیاستگذاری بازسازی بم در رابطه با وام 220 میلیون دلاری بانک جهانی یادآور شد: این وام صرف تهیه و تدارک مصالح ، خرید تجهیزات و ماشین آلات، بهسازی معابر روستایی و شهری بم، بهسازی راه کرمان- بم، بهسازی باند فرودگاه بم، بهسازی زیر ساخت های مخابراتی و افزایش آمادگی برای مواقع اضطراری در استان و شهر بم به استانداری کرمان پرداخت شد.