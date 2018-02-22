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۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۹

آلیستر برت: دیدار خوبی با عراقچی داشتم

آلیستر برت: دیدار خوبی با عراقچی داشتم

معاون وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که درباره حفظ برجام و زندانیان دو تابعیتی با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آلیستر برت» (Alistair Burt) معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه و شمال آفریقا امروز پنجشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد که دیدار خوبی با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران داشته است.

معاون وزیر خارجه انگلیس در این توئیت دیدارش با عراقچی را «سازنده» توصیف و اعلام کرد که درباره «لزوم ایفای نقش مثبت ایران در منطقه و همکاری با جامعه جهانی برای حفظ برجام» و همچنین «نگرانی درباره بازداشت‌شدگان دو تابعیتی» و «گستره ای از موضوعات دوجانبه» به عراقچی به رایزنی پرداخته است.

کد مطلب 4234439

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